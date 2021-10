Niederbayerische Kürbisse in rauen Mengen zu Halloween

Hofladen vermarktet alles rund um den Kürbis

Im liebevoll dekorierten Hofladen samt Café vermarkten die Schreyers ihre Kürbisse. Und alles, was man sich noch dazu vorstellen kann: Kürbiskerne in Schokolade, Kürbiskernöl, Kürbisgewürz, selbst von Gerlinde Schreyer kreiert, bis hin zum Kürbissecco. Gäste verwöhnt die Bäuerin mit selbst gebackenem Kuchen mit Äpfeln von den alten Bäumen im Hofgarten und natürlich Kürbis-Tarte: "Das ist so erfüllend was man macht im Herbst. Man sieht, die Kunden kommen, die Gäste kommen. Der Kürbis schmeckt. Es kommen auch Anfragen, wie man neue Gerichte herzaubern und zubereiten kann." Längst sind Hofcafé und Kürbisverkauf zu einem wichtigen Standbein auf dem Schreyerhof geworden. In diesem Bereich ist der Ackerbaubetrieb mit insgesamt rund 100 Hektar Anbaufläche unabhängig von Weltmarktpreisen für Kartoffeln, Weizen und Zuckerrüben, betont Heiner Schreyer.

"Die Anfangsjahre bin ich belächelt worden, wurde gefragt, was willst Du mit Deinen Kürbissen, kann man da auch ein Geschäft machen. Aber wir sind am Ball geblieben und unser Erfolg hat uns dorthin gebracht, wo wir heute sind." Heiner Schreyer vom Kürbishof in Atting

Zu Halloween herrscht Hochbetrieb auf dem Kürbishof

Natürlich hat man in der Familie immer wieder mal über Gerlindes Kürbisleidenschaft diskutiert, lacht Heiner Schreyer – vor allem dann wenn seine Frau Kochrezepte probiert und ihn und die drei Töchter als Testesser brauchte. Längst aber ist Gerlinde Schreyers eigenes Kürbis-Kochbuch fertig: "Ich werde heute noch immer gefragt von unseren Besuchern und Kunden, ob ich alle Tage einen Kürbis zu essen bekomme. Ich antworte: Ich esse nicht mehr Kürbis als der normale Bürger." Jetzt kurz vor Allerheiligen herrscht auf dem Schreyerhof nochmal Hochbetrieb. Seit Mitte der 1990er Jahre, seit sich Halloween auch bei uns in Mitteleuropa etabliert hat, erlebt der Kürbis bei uns eine Renaissance: "Nein, der ist bei uns nicht angebaut worden. Wir haben als Buben Gunkel geschnitzt, Kürbis hatten wir nicht. Der Nachbar hatte welche, aber die haben wir nicht bekommen. Die haben sie selbst gebraucht für süß-sauer", erinnert sich Heiner Schreyer.

Kürbisse für alle Sinne

Inzwischen ist der Kürbis nicht mehr nur süß-sauer – er ist Deko-Objekt, Feinschmeckergemüse und Statussymbol. Kunde Peter Mayer etwa steuert zielstrebig zum diesjährigen Kürbiskönig vom Schreyerhof, ein Ein-Zentner Exemplar – und wuchtet ihn in seinen Kofferraum: "Den tu ich mir auf den Hackstock, Lämpchen rein, dann ist das echt gruselig und die Kinder fürchten sich sogar ein wenig. Das macht Spaß. Früher hatte ich selber Kürbisse, aber jetzt hab ich keinen Mist mehr", erklärt Mayer. Dafür gibt es nun den Schreyerhof in Atting – hier findet jeder Kürbisse so, wie er sie gerade haben will – für alle Sinne.