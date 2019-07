Niederbayerische Integrationspreise verliehen

Bayerns Innenstaatssekretär Gerhard Eck (CSU) und Regierungspräsident Rainer Haselbeck (CSU) haben den Niederbayerischen Integrationspreis verliehen. Ausgezeichnet wurden Projekte und Initiativen in Niederbayern, die in besonderer Weise die Integration von Migrantinnen und Migranten unterstützen.

Die Preisträger 2019

Der mit 2.000 Euro dotierte Hauptpreis ging an die "Sprach- und Kulturmittler" der Landkreise Rottal-Inn und Regen. Bereits gut integrierte Migranten beteiligen sich dort an der Integration von Neuankömmlingen.

Zwei weitere mit je 1.500 Euro dotierte Integrationspreise gingen an den Schwimmkurs des Jugendsozialprojekts Porschestraße in Landshut für benachteiligte Kinder sowie an Karin Dempewolf und Tabeja Lederer für ihre langjährige Integrationsarbeit in Grafenau.

"Integration ist der Schlüssel zu allem"

Regierungspräsident Haselbeck dankte den Geehrten für ihre Arbeit.

"Wenn wir für alle Menschen in Niederbayern ein lebenswertes und menschliches Zusammenleben wollen, dann ist die Frage der Integration der Schlüssel zu allem. Dazu braucht es die Bereitschaft der Neu-Niederbayern, sich auf das Leben hier bei uns einzulassen. Und genauso braucht es die Offenheit der Einheimischen zum Miteinander." Rainer Haselbeck, Regierungspräsident Niederbayern

Preisgeld vom Innenministerium

Das Preisgeld in Höhe von insgesamt 5.000 Euro stellt das Bayerische Staatsministerium des Innern, für Sport und Integration für Menschen zur Verfügung, die sich besonders für die Unterstützung und Förderung von Menschen mit Migrationshintergrund einsetzen.