Niederbayerische FFP2-Maskenhersteller arbeiten am Limit

In Bayern müssen ab kommenden Montag in allen Geschäften, in Bus und Bahnen FFP2-Masken getragen werden. Diese werden auch in Niederbayern hergestellt. Die großen Maskenhersteller SWS Medicare und Zettl arbeiten am Anschlag, was Recherchen des BR ergeben haben.

Das müssen Sie über die Tragepflicht und FFP2-Masken wissen

Nach Berichten über vereinzelte importierte Masken, die nicht halten sollen, was sie versprechen, werden vor allem einheimische Produkte gesucht. Doch sind in Bayern überhaupt genügend solcher Masken vorrätig, dass jede und jeder bedient werden kann?

Sieben Tage, 24 Stunden Maskenproduktion

In der Bestellannahme bei dem FFP2-Maskenhersteller SWS Medicare in Altheim bei Landshut klingelt das Telefon klingelt unaufhörlich. Im Minutentakt laufen Bestellungen ein. In der Produktionshalle nebenan arbeiten Mensch und Maschine auf Hochtouren. Ab diesem Wochenende wird sogar sonntags produziert, erklärt Geschäftsführer Orhan Söhmelioglu: "Normalerweise arbeiten wir ja an Sonn- und Feiertagen nicht. Jetzt haben wir uns eine Sondergenehmigung eingeholt. Also arbeiten wir sieben Tage 24 Stunden und wir mussten noch 30 zusätzliche Mitarbeiter einstellen, um der Nachfrage gerecht zu werden".

Kapazitäten reichen nicht

Doch wird es auch gelingen, Bayern ab Montag allein mit Masken aus heimischer Herstellung ausreichend zu versorgen? "Wir geben alles dafür", sagt der Geschäftsführer, "so viele Masken wie möglich zu produzieren. Aber ich glaube nicht, dass es Deutschland im Augenblick schafft, mit heimisch produzierten Masken, den Markt zu sättigen. Um das zu schaffen müssten wir unsere Kapazitäten erweitern."