Niederbayerische Brauerei ruft Apfelschorle zurück

Weil die Flaschen bersten könnten, ruft die niederbayerische Brauerei Horneck Apfelschorle vom Typ "Fruchtinsel" zurück. Das Getränk wurde in Filialen der Kette Netto Marken-Discount in Teilen Bayerns und Baden-Württembergs verkauft, wie die Brauerei mit Sitz in Elsendorf (Lkr. Kelheim) mitteilt. Betroffen seien 0,5-Liter-Glasflaschen mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 26.03.2020.

Andere Produkte der Brauerei nicht betroffen

"Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass es in Einzelfällen zu Gärprozessen mit Hefen gekommen ist. Dieser Gärungsprozess kann zu einem Druckaufbau in der Flasche führen. Auch in Folge der hohen Temperaturen kann bei einzelnen Flaschen die Gefahr des Berstens nicht ausgeschlossen werden", hieß es in einer Mitteilung. Die entsprechende Ware sei bei Netto sofort aus dem Sortiment genommen worden. Bereits verkaufte Flaschen können wieder im Markt zurückgegeben werden - auch ohne Kassenbon. Flaschen mit anderen Haltbarkeitsdaten und andere "Fruchtinsel"-Produkte sind laut Brauerei nicht betroffen.