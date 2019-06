Niederbayer wird im Urlaub von Bären angegriffen - und überlebt

Der Niederbayer Andi Bauer aus Vilshofen und seine britische Freundin Lara Booth waren letzten Monat in den rumänischen Karpaten unterwegs, sie wollten wandern. Doch plötzlich griff eine Bärenmutter den Vilshofener an.

Freundin rettet Niederbayer wohl das Leben

Zunächst waren Lara und ihr 26-jähriger Freund auf ein ausgeweidetes Reh gestoßen - da war ihnen bereits eine finstere Ahnung gekommen, dass ein Bär unterwegs sein könnte. Und tatsächlich tauchte plötzlich ein Braunbärenmutter mit zwei Jungen auf.

Der Doktorand wurde ausländischen Zeitungsberichten zufolge von der Bärin am Knöchel gepackt und davon geschleift. Seine Freundin hat ihm womöglich das Leben gerettet, als sie ihm zuschrie: "Schlag ihn aufs Auge!" Das gelang Andi, und die Bärin ließ ihn daraufhin auch tatsächlich los - riss ihm aber zuvor ein Stück Fleisch aus dem Unterschenkel. Mit einer Socke verband sich der junge Mann schließlich selbst.

Vor dem Urlaub über Bärenvorkommen informieren

Der Niederbayer liegt derzeit in der Unfallklinik Murnau. Laut ausländischen Medienberichten mussten Chirurgen Stäbe in sein Bein schrauben, das an drei Stellen zerschmettert worden war. Seine Freundin rät jetzt auf Facebook allen, die vorhaben, in ein "Bärenland" zu fahren und dort Urlaub machen wollen, sich zu informieren: