Niederbayer will Präsident der Bundesärztekammer werden

Gerald Quitterer ist ein echter Landarzt: Der 62-Jährige hat seit 33 Jahren eine Hausarztpraxis in Eggenfelden, in der niederbayerischen Kleinstadt ist er auch geboren worden. Neben seinen berufspolitischen Aufgaben als Bayerischer Ärztepräsident behandelt er an zwei Tagen in der Woche Patienten. Wenn er im Mai beim Deutschen Ärztetag in Münster an die Spitze der Bundesärztekammer gewählt werden sollte, würde er aber nicht nur die Interessen von Landärzten vertreten, betont Quitterer:

„Ich möchte ein Präsident für alle Kolleginnen und Kollegen sein, egal, wo sie ärztlich tätig sind, ich möchte den Berufsstand des Arztes hochhalten, möchte die Profession Arzt fördern, möchte die Freiberuflichkeit erhalten und mich für alle Belange der Ärztinnen und Ärzte einsetzen.“ - Gerald Quitterer

Und als Präsident der Bundesärztekammer würde er nicht nur repräsentative Aufgaben übernehmen, sondern sich aktiv in die Gesundheitspolitik einmischen, kündigt Quitterer an – etwa wenn es um die Zukunft der Versorgung der Patienten geht.

„Die Ärztekammer hat Gewicht und wird sich auch weiter in die Diskussion und in Vorschläge einbringen.“ - Gerald Quitterer

Neben dem bayerischen Kandidaten Gerald Quitterer hat bislang auch der Allgemeinarzt Klaus Reinhardt aus Nordrhein-Westfalen seine Kandidatur für den Posten des Deutschen Ärztepräsidenten angekündigt.