Niederbayer Seidl wird Teamchef bei Formel 1-Rennstall McLaren

Ein Niederbayer wird im noch jungen Formel-1-Jahr Chef von McLaren. Das haben die Verantwortlichen des Tradition-Rennstalls bekannt gegeben. Andreas Seidl ist 43 Jahre alt und kommt aus Hinterschmiding im Landkreis Freyung-Grafenau. Für den 43-Jährigen ist diese Ernennung laut eigenen Angaben ein "enormes Privileg" und eine "große Herausforderung".

Holt Seidl McLaren aus der Krise?

McLaren ist nach Ferrari das erfolgreichste Team in der Geschichte der Formel 1. Momentan hat der Rennstall aber mit Problemen zu kämpfen. Am Ende der vergangenen Saison konnten die Fahrer meist nur Plätze am Ende des Feldes belegen.

Andreas Seidl ist kein unbeschriebenes Blatt im Motorsport: Er war vor McLaren unter anderem schon bei Porsche und BMW tätig.