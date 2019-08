Niederbayer Julian Kiesl drittbester Stahlbetonbauer der Welt

Der 21-Jährige Niederbayer Julian Kiesl trat im Team mit Niklas Berroth aus Baden-Württemberg an und gewann die Bronzemedaille in seinem Fach bei der Berufe-WM im russischen Kazan. Nach dem Bundessieg im vergangenen Jahr holt er nun also bei der Weltmeisterschaft den dritten Platz.

Wettbewerb mit Nationen von China bis Brasilien

In der Kategorie Stahlbetonbau musste sich Kiesl in den vergangenen Tagen mit Teams aus Brasilien, China, Frankreich, Indien, Kasachstan, Österreich, Russland und Schweden messen. Insgesamt traten bei der "World Skills“ über 1.300 Handwerker aus mehr als 60 Ländern an. Sie mussten in den vergangenen vier Tagen ihr Können unter Beweis stellen und zwei Wände mit speziellen Aussparungen und Abschrägungen betonieren.

Brückenbauer Julian Kiesl

Julian Kiesl ist beim Bauunternehmen Fahrner aus Mallersdorf-Pfaffenberg beschäftigt und hat vor einem Jahr seine Ausbildung abgeschlossen. In erster Linie ist er im Brückenbau tätig.

Wettkampf von über 60 Nationen

Auch aus anderen Teilen Bayerns waren Handwerker nach Kazan gereist, um ihr Können als Handwerker im internationalen Wettstreit zu zeigen.