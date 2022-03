"Nie wieder!": Zentrum Erinnerungskultur in Regensburg eröffnet

Die Eröffnung des Zentrums Erinnerungskultur an der Universität Regensburg stand ganz im Zeichen des Kriegs in der Ukraine. Bayerns Wissenschaftsminister Markus Blume (CSU) warnte in seiner Eröffnungsrede vor den Konsequenzen falscher historischer Deutungen. Die Argumentation Russlands für den Krieg in der Ukraine bezeichnete Blume als Schlag ins Gesicht der Opfer des Zweiten Weltkriegs und insbesondere aller Opfer des Holocausts.

Ukraine-Krieg: Wissenschaftsminister "fassungslos"

"Ich bin fassungslos, wie mit falschen historischen Deutungen ein Angriffskrieg in Europa legitimiert werden soll. Deswegen meine Damen und Herren; Dieses 'nie wieder' falsche Erzählungen, falsche Deutungen der Vergangenheit zulassen - das ist das erste und ein ganz wichtiges Signal dieses Zentrums", so Blume in seiner Eröffnungsrede.

Erinnerungsarbeit unter Mitwirkung von Experten

Bayerns Antisemitismusbeauftragter Ludwig Spaenle erklärte, das Zentrum ermögliche einen Quantensprung in der forschungsgeleiteten Erinnerungsarbeit. In dem Leiter der KZ-Gedenkstätte Flossenbürg, Jörg Skriebeleit, und dem Landeshistoriker Bernhard Löffler stünden zwei renommierte Experten für die wissenschaftliche Reflexion der Erinnerungsarbeit zur Verfügung.

Schwerpunkt NS-Zeit

Bei der Kooperation zwischen der KZ-Gedenkstätte Flossenbürg und der Universität Regensburg handelt es sich laut dem Präsidenten der Universität Regensburg, Udo Hebel, um eine europaweit einzigartige Zusammenarbeit. Schwerpunkt der Einrichtung ist nach Angaben des Wissenschaftsministeriums die Auseinandersetzung mit der NS-Zeit.

Man wolle aber auch das historische Erinnern außerhalb dieser Epoche in den Blick nehmen, so Hebel. Das Projekt setze mit seinen vielen Veranstaltungen klare Zeichen gegen Geschichtsrevisionismus jeder Art, gegen Rassismus, Antisemitismus, Diskriminierung und Ethnozentrismus sowie gegen rechtspopulistische Erinnerungsleugnungen.