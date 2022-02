Nie mehr die Blumen vergessen: das "Männerabo" von Hammelburg

Die Blumenhändlerin Kathrin Sell ist geschäftstüchtig – und hat ein Herz für Männer. Denn die seien besser als ihr Ruf, sagt die Floristin aus Hammelburg. Männer würden die wichtigen Termine wie Hochzeitstag oder Geburtstage nicht vergessen. "Sie denken nur zu spät daran", so Kathrin Sell mit einem Schmunzeln.

Und so hat die Floristin die im Grunde willigen Männer als Zielgruppe für sich entdeckt und das "Männerabo" ins Leben gerufen. Das Prinzip ist eine Art Dauerauftrag für Blumengrüße: Die Männer geben bei ihr die fixen Termine im Jahr an, an denen ein Strauß fällig ist. Zu diesen Terminen werden die Blumen dann verlässlich und bequem geliefert.

Erster Kunde weiß: Riechen darf es nicht

Der erste Kunde des "Männerabos" ist Patrick Krebs. Seit 21 Jahren ist er mit seiner Steffi zusammen, seit elf Jahren verheiratet. Da weiß er die floristischen Vorlieben der Ehefrau: Rosen und Frühlingsblumen sind gerne gesehen, nur riechen darf es nicht.

Blumenhändlerin Kathrin setzt die Wünsche um und hat ihn als ersten Abo-Kunden gewonnen, weil Patrick in den letzten Jahren öfter mal einen extrem kurzfristigen Blumen-Hilferuf gestartet hat, gesteht der Ehemann: "Ich war eh immer recht spät dran. Man weiß, man muss anrufen, man muss was bestellen – und irgendwie am Tag vorher, am Abend vorher: Mist, wieder zu spät."

Vom Valentinstag bis zu Nikolaus

Ansonsten ist die Zahl der Männer, die das Abo tatsächlich fix gemacht haben, noch ziemlich überschaubar. Kathrin Sell will deshalb mit Blick auf den bevorstehenden Valentinstag am 14. Februar eine Abo-Offensive starten. "Je nachdem, wie’s bestellt, gewünscht, besprochen wird. Man kann das für das ganze Jahr planen, dass man sagt: Valentinstag, Muttertag, Nikolaus. Was speziell aufgeschrieben wird, ist Geburtstag und Hochzeitstag."