Nicolas Olinger aus Unterfranken ist Jungwinzer des Jahres

In insgesamt drei Runden mussten 54 Winzerinnen und Winzer aus ganz Deutschland ihr Wissen und Können unter Beweis stellen. Sie haben sich um den Nachwuchspreis der deutschen Weinwirtschaft beworben. Eine Fachjury hat sich für Nicolas Olinger vom Weingut Gebrüder Müller entschieden. Olinger kommt aus Iphofen im Landkreis Kitzingen.

Drei Runden bis zum Titel bester Jungwinzer

Zuerst wurde in der Qualifikationsrunde das Fachwissen der Teilnehmerinnen und Teilnehmer in Theorie und Praxis geprüft: in den Bereichen Önologie, also Kellereitechnik und Weinbau, Wein-Sensorik und internationale Weinwirtschaft. In der zweiten Runde wurde die Weinqualität im Rahmen der Bundesweinprämierung bewertet. In der Finalrunde stellten sich die besten Teilnehmer schließlich den Fragen einer Fach-Jury aus Weinexperten, Dozenten und Önologen.

Olinger hat seit 2015 eine eigene Weinlinie

Nach seiner Ausbildung zum Winzer in Franken entdeckte der 32-jährige Nicolas Olinger den Weinbau in Neuseeland. Zurück in Deutschland schloss er das Studium der Internationalen Weinwirtschaft an der Hochschule Geisenheim erfolgreich ab. Bereits mit dem Jahrgang 2015 erfüllte sich der Jungwinzer den Wunsch nach seiner eigenen Weinlinie unter dem Familiennamen Olinger. Den Weinanbau in Iphofen stellte er auf ökologische Wirtschaftsweise um. Seit 2020 ist das Weingut Gebrüder Müller als Bioland-Betrieb gelistet.