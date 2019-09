nichtwurscht: Verbraucher fordern mehr Übersicht bei Labels

Sind uns Verbrauchern die Milch-Kühe wurscht oder #nicht wurscht? Wie die Menschen das sehen, wollten die Donauwörther BR-Korrespondenten Judith Zacher und Tobias Chmura in der Nördlinger Fußgängerzone herausfinden.

Vielen Menschen ist eine gute Ernährung wichtig, und immer mehr Verbraucher fragen sich: Woher kommt die Milch? Was steckt in ihr? Und werden die Kühe gut gehalten?

Verbraucher kennen viele Labels nicht

Die Umfrage in der Fußgängerzone zeigt, dass sich im Label-Dschungel viele Verbraucher verirren. Das grüne Biosiegel ist den meisten bekannt gewesen, aber viele andere Labels kennen sie nicht.

Auch auf den Milchverpackungen finden sich verschiedene Kennzeichnungen und Label. Da blickt der Verbraucher oftmals gar nicht durch, was diese zu bedeuten haben - vor allem für die Kühe. "Da bin ich überfragt", sagt eine ältere Passantin, auf die Label angesprochen. Sie wünsche sich eine einheitliche Kennzeichnung auf der Verpackung.

Verbraucher verlieren teils Vertrauen in Siegel

"Ich schau drauf, dass die Produkte Bio und aus der Region sind," sagt eine junge Frau. "Ich bekomme häufig mit, dass selbst, wenn Bio drauf steht, kein Bio drin ist. Deswegen ist man sich auch nie sicher", erzählt ein junger Mann. Er wünsche sich, dass ganz genau vorgeschrieben ist, was auf einer Verpackung sein muss.

Ein weiterer Passant hat das Vertrauen in Siegel verloren: "Ganz ehrlich, ich achte nicht drauf. Man hört so viel, egal ob oder ohne Siegel. Am Ende wird dann doch hintenrum etwas anderes gemacht. Ich bin dualer Student, ich schau auch auf den Preis."