NichtWurscht: Dürfen wir noch Skifahren?

Der Winter kommt immer später, die Schneetage werden immer weniger, und irgendwann, vielleicht in 20 Jahren, ist in den Bayerischen Alpen wohl endgültig Après Ski für immer. Auf der anderen Seite ist der Skitourismus auch Lebenselixier für so manchen Ort in Bayern. Die Skifahrer kurbeln die Wirtschaft an und sorgen für Arbeitsplätze. Der Wettlauf um die Alpen hat längst begonnen.

Und Skifahrer und Snowboarder sind nicht nur Opfer des Klimawandels, sie sind auch Teil des Problems. Sie zerstören die Bergwelt, verpesten die Luft, heizen das Treibhaus an, verbraten für ihren Sport Strom und Wasser. Ist das schlimm - oder wurscht? Wie soll das weitergehen? Darf man überhaupt noch Skifahren? Snowboarden? Zu welchem Preis erkaufen wir uns den Winter?

Reden Sie mit!

