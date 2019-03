"Nichts geht mehr": Jährliche Schifffahrtssperre hat begonnen

Auf den 660 Flusskilometern zwischen Mühlheim am Main und Straubing an der Donau sind alle 54 Schleusen für die kommenden zweieinhalb Wochen gesperrt. Denn es gibt wieder einiges zu tun an den teilweise bis 95 Jahre alten Schleusenanlagen. Allein am Main im Bereich des Schifffahrtsamts Schweinfurt in Unterfranken müssen Kontrollen und Reparaturen für rund sechs Millionen Euro vorgenommen werden. Dafür werden auch einige der Schleusenkammern komplett trockengelegt.

Gute Vorplanung wichtig

Die jährliche Schifffahrtssperre müssen die Frachtschiff-Logistiker immer im Voraus mit einplanen. Die meisten Schiffe haben den Sperrbereich verlassen. Manche Besatzungen nutzen allerdings auch die Ruhezeit, um ihr Schiff ebenfalls zu überholen oder auch um Urlaub zu machen. Personenschiffe können während der Sperre zumindest zwischen den Schleusen verkehren. Und Ruderer und Paddler freuen sich über die spürbare Ruhe auf den Flüssen.

Ab Mitte April wieder "Freie Fahrt"

Unterdessen laufen die Instandsetzung-Arbeiten eng getaktet weiter, denn sie müssen spätestens bis 12. April abgeschlossen sein. Dann heißt es wieder "Freie Fahrt“ für die Schifffahrt auf Main, Main-Donau-Kanal und Donau.