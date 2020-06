Nichts für Warmduscher: Kreuzsteinbad in Bayreuth öffnet wieder

Das Kreuzsteinbad in Bayreuth öffnet am Donnerstag (18.06.20), allerdings unter strengen Hygieneregeln. Maximal 1.000 Badegäste könnten gleichzeitig das Freizeitbad besuchen, teilten die Stadtwerke mit. Bis zu 200 Besucher dürften in einem Becken schwimmen, die mit Leinen in Doppelbahnen unterteilt werden. Die Gäste könnten somit im Kreis schwimmen und zueinander Abstand halten, heißt es in der Pressemitteilung.

In der Mittagspause wird gereinigt und desinfiziert

Das Schwimmen ist während einer Vormittags- und einer Nachmittagsschicht möglich. In der Mittagspause von 12.00 bis 13.00 Uhr müssen alle Gäste das Freizeitbad verlassen. Dann werden die Umkleide- und Sanitärbereiche gereinigt und desinfiziert. Warmduschen ist nicht möglich.

Badegäste reservieren am besten online

Die Stadtwerke bieten einen Feierabendtermin an. Um Schlangen an der Kasse zu vermeiden, können Badegäste die Zeiten für ihren Besuch online reservieren.

Naturfreibad in Marktredwitz verlangt Formular

Auch bei der Wiedereröffnung des Naturfreibads in Marktredwitz am Samstag (13.06.20) gelten strenge Auflagen. Jeder Besucher muss sich registrieren, das benötigte Formular steht zum Download bereit und soll möglichst schon ausgefüllt mitgebracht werden, teilt die Stadt Marktredwitz mit.

Rutsche und Sprungturm bleiben vorerst geschlossen

Insgesamt dürfen 500 Besucher ins Freibad. Die Rutsche, der Sprungturm, Fußball- und Volleyballfeld bleiben geschlossen. Auch die Umkleiden und Duschen im Innenbereich sind geschlossen. Grundsätzlich besteht in geschlossenen Räumlichkeiten – insbesondere beim Durchqueren des Eingangsbereichs, bei der Nutzung der WC-Anlagen und im Kiosk – die Pflicht, einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen.