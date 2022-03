Nichts für Sportmuffel – Ichenhausen macht seine Schüler fit

Die Pausenglocke klingt, in der Hans-Maier-Realschule in Ichenhausen springen die bunten Türen der Klassenzimmer auf, die Schüler strömen in die Pause. Handy rausholen ist hier ausdrücklich erlaubt, denn zwischen grauem Waschbeton und schier endlosen Reihen von Garderobenhaken lassen sich mit dem Smartphone Sportübungen finden – ein Trimm-Dich-Pfad für die Schüler. Entworfen haben ihn Emanuel und Jonas aus der zehnten Klasse gemeinsam mit Sophie aus der achten Klasse und ihrem Sportlehrer Mario Kerler.

70 Prozent des Tages im Sitzen

"Teilweise verbringen Schüler bis zu 70 Prozent ihrer Wachzeit sitzend", meint Mario Kerler. "Es ging vor allem darum, mehr Bewegung in den Alltag zu bringen." Ein einfaches Ziel, das aber mit viel Aufwand verbunden war: Eineinhalb Jahre vergingen von der Planung bis zur Durchführung. Brandschutzbestimmungen und Sicherheitsfragen mussten geklärt werden. Schließlich verzögerten die Schulschließungen durch Corona das Projekt noch zusätzlich.

Hinter den QR-Codes findet man Übungsvideos

Dabei braucht es für das Fitnessprogramm im Schulgebäude gar nicht viel: Ein Smartphone und ein paar Hilfsmittel wie Gymnastikbälle oder Elastikbänder sind genug. Diese "Sportgeräte" werden von der Schule bereitgestellt – das nötige Handy haben die Schüler selbst. An verschiedenen Stellen im Schulhaus sind QR-Codes angebracht. Wenn die Schüler diese scannen, werden ihnen Videos angezeigt, in denen die Übungen von Schülern oder von Sportlehrer Kerler erklärt werden.

16 Stationen zur Bewegung und Entspannung

16 Stationen mit unterschiedlichen Anforderungen gibt es insgesamt. "Wir haben Kraftstationen, Ausdauer, Beweglichkeit und Koordination", erklärt Kerler. Nur die Kategorie "Schnelligkeit" wurde bei der Umsetzung durch "Entspannung" ersetzt – die Unfallgefahr sei sonst zu groß, so der Sportlehrer. Das Endergebnis haben Kerler und die Schüler PROFIS getauft. Das ist eine Abkürzung für: "Prävention, Ruhe oder Fitness im Schulhaus".

Vom Jonglieren bis zum Spinnengang

Sophie entscheidet sich als erstes für eine Gleichgewichtsübung. Sie steht auf einem Bein und schließt die Augen. Dann versucht sie mit ihren Zehen knapp über dem Boden Kreise zu zeichnen. Am Anfang ist es noch ein bisschen wackelig, aber sie wird immer besser. "Ist schon was Neues, macht auch voll Spaß, und ich find es cool, dass es das an unserer Schule gibt", sagt Sophie. Danach üben Jonas und Emanuel jonglieren. Statt Bälle haben sie aber farbige Tücher, die sie in die Luft werfen müssen. Was leicht klingt, wird auf Dauer sehr anstrengend. "Aber wir sind eine ziemlich sportliche Gruppe", erzählt Jonas.

Danach noch etwas Beweglichkeit: der Spinnenlauf. "Dabei sind die Schüler rücklings zum Boden auf allen Vieren, und laufen dann wie eine Spinne, mit den Händen und mit den Füßen, vorwärts und zurück", weist Sportlehrer Kerler ein. Also runter auf den kratzigen Filzboden und los geht’s! Am Anfang sieht das noch agil aus, aber die Gliedmaßen werden schnell schwer und die Bewegungen langsam. Nach zweimal 60 Sekunden brennen die Arme.

Entspannungsübungen sollen die Konzentration fördern

Zum Abschluss wartet noch eine Station zur Entspannung. Die Schüler lauschen einer Geschichte und versuchen für fünf Minuten dem Alltag zu entkommen. Gleichzeitig soll diese Übung die Konzentrationsfähigkeit fördern. Sportlehrer Mario Kerler hofft, dass seine Initiative nur ein Anfang ist. Er wünscht sich, dass das Training die Schüler dazu motiviert, sich selbst Übungen auszudenken, um so den Zirkel ständig zu erweitern. Damit in Ichenhausen beim Lernen auch weiter die Bewegung nicht zu kurz kommt.