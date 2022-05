nichtgenesen: Long-Covid-Erkrankte brauchen Lobby

Timo Strotmann sitzt im Bett. Auf seinem Schoß hat der 29-Jährige ein Laptop liegen. An guten Tagen kann er den Instagram-Account #nichtgenesen pflegen, an schlechten Tagen geht gar nichts. Dann liegt Timo Stratmann nur im Bett, im Dunklen und mit Kopfhörern. Licht und Geräusche kann er dann nicht ertragen:

"Ich habe wirklich Tage, wo ich denke, ich sterbe einfach langsam, weil gar nichts mehr geht. Ich kann mir kein Essen mehr machen, ich bin komplett pflegebedürftig, ich schaff es noch ins Bad zu gehen, mich selbst zu waschen, aber ich bin nur noch am Überleben und ich hätte es mir nie so schlimm vorstellen können." Timo Strotmann

Long Covid nach leichtem Verlauf

Timo Strotmann hat Long Covid und leidet unter extremer Erschöpfung. Im vergangenen November hat sich der sportliche, junge Mann mit Corona infiziert, er war zweimal geimpft und hatte einen leichten Verlauf. Zuerst konnte der Informatiker wieder arbeiten, doch plötzlich kamen Kreislaufprobleme und extreme Erschöpfung.

Forderung nach Medikamentenzulassung

Zusammen mit anderen Betroffenen hat er vor drei Wochen das Projekt "#nichtgenesen" gestartet. Unter diesem Namen posten Long-Covid-Erkrankte Porträtfotos in Schwarz-Weiß von sich mit einem kurzen Steckbrief. Das Ziel: Der Krankheit ein Gesicht geben – aus bloßen Zahlen aus der Statistik werden Menschen. Menschen mit Berufen, die sie nicht mehr ausüben können. Mit Familienangehörigen, die sie pflegen und die Partner unterstützen müssen. Bei Timo Strotmann ist es Ehefrau Anneka. Sie unterstützt ihn, wo sie nur kann und hilft bei seinem Instagram-Projekt. Die beiden wollen Aufmerksamkeit für ihre Situation erreichen und fordern, die Forschung an einem Medikament zu beschleunigen.

Hoffnung auf Herz-Medikament BC 007

Die Hoffnung vieler Long-Covid-Erkrankten – gerade mit diesen schweren Erschöpfungssymptomen – liegt auf einem Herzmedikament. Es heißt BC 007 und wurde an der Uniklinik in Erlangen im vergangenen Jahr an vier Long-Covid-Patienten erfolgreich getestet. Das Ärzteteam verabreichte den Patienten dieses Herzmedikament. Die Patienten litten unter extremer Erschöpfung, Gleichgewichts- und Gedächtnis- sowie Muskelstörungen.

Nach einer Covid-19-Erkrankung zirkulieren im Blut der Betroffenen Autoantikörper, die sich gegen körpereigene Proteine richten. "Das Interessante daran ist, dass das Medikament die schädlichen Autoantikörper bei all jenen Patientinnen und Patienten außer Gefecht setzen kann, die sie im Blut haben – egal welchen Namen die Krankheit trägt", sagt Bettina Hohberger, Augenärztin an der Universitätsklinik Erlangen. "Bei unseren Long-Covid-Patientinnen und -Patienten sehen wir: Der Wirkstoff bindet und neutralisiert die schädlichen Autoantikörper, und die retinale Mikrozirkulation verbessert sich – also die Durchblutung in den feinsten Blutgefäßen des Auges. Wir nehmen an, dass dieser Effekt nicht nur auf das Auge beschränkt ist, sondern den ganzen Körper betrifft. Die Durchblutung verbessert sich und damit klingen die Long-Covid-Symptome ab."