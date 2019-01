Nicht überall Schnee - viel Regen tut Wäldern und Feldern gut

Ein paar Zentimeter hat es vielleicht geschneit, von Schneechaos hier keine Spur: In Altmannstein im oberbayerischen Landkreis Eichstätt hat es in den letzten Wochen vor allem geregnet. Michael Wittl ist der zuständige Revierförster und froh über den Regen.

"Wir haben das große Glück, dass der Niederschlag über einen relativ großen Zeitraum 'runtergekommen ist, sodass es zu geringem oder keinem Oberflächenabfluss gekommen ist. Der Waldboden hat das letztendlich komplett aufnehmen können." Michael Wittl, Förster

Mildes, feuchtes Winterwetter schlecht für Borkenkäfer

Der Wald hat ein hartes Jahr hinter sich. Ein gefühlt endloser Sommer, in dem es kaum geregnet hat. Optimale Bedingungen für den Borkenkäfer. Beim Gang durch den Wald kommt Michael Wittl immer wieder an Freiflächen vorbei. Die Fichten dort sind dem Käfer zum Opfer gefallen.

Jetzt im Winter versteckt sich der Schädling unter der Rinde oder im Boden. Erfreulich: Die derzeitige feuchte, wärmere Witterung schadet den Larven des Borkenkäfers.

Wald braucht trotzdem noch mehr Niederschlag

Ein Wetter wie diese Woche in Altmannstein ist also eigentlich ganz gut für Waldbesitzer - mild und viel Regen. Aber der Wald bräuchte noch mehr. Die Niederschlagsdefizite der letzten Jahre können so schnell nicht ausgeglichen werden.

"Vor allem die tieferen Erdschichten müssen noch Feuchtigkeit aufnehmen, damit die Wasserversorgung in der nächsten Vegetationsperiode gesichert ist." Michael Wittl, Förster

Durchweichter Boden macht Holzarbeit schwierig

Landwirt und Waldbesitzer Xaver Pfaller ist auch im Wald unterwegs. Er hat nicht nur Milchkühe, sondern auch fünf Hektar Wald. Heute muss er noch einen Käferbaum entasten. Anders als die Kollegen am Alpenrand kann er zurzeit im Wald arbeiten. Auf den Bäumen hier liegt kein Schnee. Richtig ideal für die Holzarbeit ist der ständige Regen allerdings auch nicht. Denn der durchweichte Oberboden wird durch Traktoren und andere Gerätschaften beschädigt.

Also heißt es: zu Fuß laufen und das schwere Gerät daheim lassen. Das nimmt der 29-jährige Landwirt aus Thannhausen bei Altmannstein aber gerne in Kauf. Denn der Regen tut ja nicht nur dem Wald gut, sondern auch seinen Äckern.

"Prinzipiell ist es wichtig, dass sich der Boden jetzt wieder vollsaugt mit Wasser, damit wir solche Trockenperioden, wie wir sie letztes Jahr im Sommer gehabt haben, besser überstehen. Dann kann die Pflanze einfach auf mehr Wasservorrat zurückgreifen." Xaver Pfaller, Landwirt

Bestellte Felder im Winter - Schneeschicht nicht unbedingt nötig

Auch im Winter wächst auf den Feldern etwas: bei Xaver Pfaller etwa Wintergerste oder Winterraps, den er im August ausgesät hat. Eine dicke Schneeschicht, die den Boden isoliert und so vor Auswinterungsschäden schützen könnte, fehlt aber. Wäre dem jungen Landwirt denn ein bisschen mehr Schnee nicht doch lieber gewesen?

"Naja, bevor Kahlfröste kommen, ja. Dann wären ein paar Zentimeter nicht schlecht. Allerdings so können wir auch gut damit leben."

Hoffen auf besseren Sommer 2019

So wie für viele Milchbauern in Bayern hatte der trockene Sommer auch bei Xaver Pfaller Auswirkungen: Im Grünland gab es zwei bis drei Schnitte weniger und eine geringere Futterqualität beim Mais. Pfaller hofft, dass 2019 ein besseres Jahr wird - und drückt jetzt erst mal seinen Berufskollegen in den Schneeregionen die Daumen.

"Ja, ich bin ihnen nicht neidisch. Ich wünsche ihnen das Beste, und uns ist in dem Fall der Niederschlag schon lieber gewesen wie solche Schneemassen."