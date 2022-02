Nicht tatenlos zusehen: So will die Oberpfalz der Ukraine helfen

Nicht tatenlos zusehen, das haben sich Oberpfälzerinnen und Oberpfälzer fest vorgenommen und sind seit diesem Wochenende dabei, Konzepte zu entwickeln. Das große Ziel: Den Ukrainerinnen und Ukrainern beistehen und Solidarität zeigen. Ein Lkw mit Hilfsgütern soll sich bald auf den Weg an die ukrainische Grenze machen. Gastronomen wollen das unterstützen und bieten nun bestimmte Getränke an, um den Hilfsgütertransport von Space-Eye zu unterstützen.

Lkw mit Hilfsgütern zur ukrainischen Grenze

Die Regensburger Hilfsorganisation Space-Eye will in den nächsten Tagen Hilfsgüter in die Nähe der ukrainischen Grenze bringen, um dort geflüchteten Ukrainerinnen und Ukrainern zu helfen. Das hat der Pressesprecher von Space-Eye mitgeteilt.

Space-Eye hatte am Samstag zur Sammlung von Hygieneartikeln, Isomatten, Schlafsäcken und Medizin sowie zu Geldspenden aufgerufen. Sachspenden können auf dem Gelände von Space-Eye in Regensburg abgegeben werden. Geldspenden über die Internetseite von Space-Eye.

Die Organisation wolle nicht warten, bis der Lkw komplett voll ist, sondern so schnell wie möglich, wohl am 28. Februar oder am 1. oder 2. März, in ein Nachbarland der Ukraine losfahren. Wohin genau, werde gerade noch koordiniert. Am Montag werde wohl beschlossen, wo Hilfe am dringendsten gebraucht werde und wo es überhaupt möglich ist hinzufahren.

"Wir sehen voller Empathie das Leid der Menschen, die jetzt vor den Bomben und Panzern Putins flüchten und auf unabsehbare Zeit ihre Heimat verlieren," schrieb die gemeinnützige Organisation, die durch Seenotrettungen gekannt wurde.

Getränke: "Kyiw Mule" und "Odessa Ring" für Spenden

Regensburger Gastronomen sammeln durch den Verkauf von bestimmten Getränken Spenden für die Hilfsgüter-Aktion von Space-Eye Regensburg. Wie der Regensburger Gastronom Raphael Birnstiel dem BR mitteilte, wollen die Bar- und Cafebetreiber "nicht nur tatenlos zusehen". Pro verkauftem Aktionsgetränk soll ein Teil des Erlöses gespendet werden.

Rund 30 Altstadtgastronomen nehmen an der Aktion #standwithukraine teil und verkaufen seit Samstag Getränke wie die "Kyjiw Mule" oder den "Odessa Ring".

"Entsetzten und Ohnmacht. Was da gerade nur wenige Flugstunden von uns entfernt passiert, macht auch uns Regensburger Gastronomen sprachlos. Unsere Gedanken sind bei den Menschen in der Ukraine und wir möchten aus Solidarität nicht tatenlos zusehen", schreibt Gastronom Birnstiel.