Nicht ohne Helfer: Hopfenernte in Corona-Zeiten

Qualifizierte Fachkräfte gesucht

"Ich brauche einen qualifizierten Schlepperfahrer zum Abreißen der Reben. So ein Schlepper kostet zwischen 100.000 und 150.000 Euro. Da muss sich jemand mit der Technik auskennen und auch sehr vorsichtig fahren können", betont Hopfenpflanzer Weichenrieder.

Schapfl bestätigt, dass die Erntehelfer viel Erfahrung mitbringen müssen. Deshalb pflegen die knapp tausend Hopfenbauern gerne langjährige Beziehungen zu den gut 3.000 Erntehelfer aus Polen und Rumänien. Viele arbeiten bereits seit Generationen mit derselben Familie. Im Fall von Weichenrieder, der bei Wolnzach daheim ist, besteht die Verbindung bereits seit 35 Jahren.

Im Schnitt nur drei Erntehelfer pro Hof

Wie die meisten Betriebe braucht Max Weichenrieder drei Erntehelfer. Selbst die wenigen großen Höfe in der Hallertau mit 60 und mehr Hektar Hopfen benötigen nur zehn Erntehelfer. Die geringe Zahl der Helfer und die Tatsache, dass sie oft ein und derselben Familie angehören, erleichtert das Einhalten der Corona-Hygiene-Regeln bei der Unterbringung. Die Kräfte leben während der dreiwöchigen Ernte auf den jeweiligen Höfen und sind dort in Einzel- oder Zweibettzimmern untergebracht, berichtet Schapfl. Hier werden die Erntehelfer zudem in Vollpension verpflegt.

Hopfenpflanzerverband: Hotspot à la Mamming ausgeschlossen

Nicht nur bei der Unterbringung können die Hopfenbauern die Hygieneregeln leicht einhalten, meint Schapfl. Auch bei der Ernte selbst seien die Corona-Abstandregeln kein Problem: "Auf dem Schlepper sitzt der Fahrer allein. Da ist er isoliert. Auch an der Hopfenpflückmaschine arbeitet jeweils nur eine Kraft. Die nächste Hopfenpflückmaschine steht sieben Meter entfernt. Auch bei der Verpackung des Hopfens steht jeder Arbeiter allein auf seinem Posten."

Die Gurken- und die Hopfenernte könne man deshalb überhaupt nicht vergleichen, sagt Schapfl weiter, denn auf einem sogenannten Gurkenflieger lägen die Arbeiter dicht an dicht. Beim Hopfen dagegen seien die Abstände "riesig". Schapfl hält einen Infektionshotspot wie auf dem Gemüsehof in Mamming in der Hallertau deshalb für ausgeschlossen. Während auf einem Hopfenbetrieb im Schnitt drei Erntehelfer arbeiten, beschäftigte der Gemüsehof in Mamming bei Ausbruch der Corona-Infektionen Ende Juli laut Behördenangaben 480 Menschen.

Tests auf Höfen mit über zehn Beschäftigten

Um die Infektionsgefahr bei der Ernte zu überwachen, hat das Gesundheitsministerium nach Mamming klare Regeln erlassen. Für Betriebe mit mehr als zehn Beschäftigten herrscht Corona-Testpflicht. Die vielen kleinen Hopfenbetriebe werden von dieser Pflicht nicht erfasst, weil sie deutlich weniger Erntehelfer beschäftigen. Hier können die Helfer gleich nach dem Eintreffen auf dem Hof mit ihrer Arbeit beginnen, ohne ein Testergebnis abwarten zu müssen.

Corona-Pandemie lässt Hopfenpreis sinken

Auch wenn alles gut geht und die Ernte ab August gut eingefahren werden kann, trübt Corona dieses Hopfenjahr. Denn ohne Volksfeste trinken die Leute weniger. Das senkt die Nachfrage nach Hopfen und damit auch den Preis.