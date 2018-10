12.10.2018, 11:03 Uhr

Nicht nur Landtagswahl: Bürgerentscheide am Sonntag

Neben der Landtagswahl gibt es in Oberfranken am Sonntag auch zwei Bürgerentscheide in Sparneck (Lkr. Hof) und in Sonnefeld (Lkr. Coburg). In Sparneck geht es um ein denkmalgeschütztes Haus und in Sonnefeld um die Wasserversorgung.