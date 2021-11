Nicht nur in Oberfranken werden Covid-Intensivbetten knapp

Innerhalb von zwei Wochen hat sich in Bayern die Zahl der Covid-Patienten auf den Intensivstationen fast verdoppelt. Laut Intensivregister meldet die Mehrheit der bayerischen Krankenhäuser bereits Einschränkungen des regulären Betriebs auf den Intensivstationen. Zusätzlich zu schaffen macht den Kliniken der Personalmangel.

Bamberg meldet rot

Laut dem DIVI-Intensivregister gibt es im Klinikum Bamberg keine freien Betten mehr für Patienten mit akutem Lungenversagen. Auch sogenannte "High-Care-Intensivbetten" für intubierte Covid-19-Erkrankte sind laut der Liste der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (DIVI) nur noch begrenzt verfügbar. In Ebensfeld, Forchheim, Ebermannstadt und Höchstadt an der Aisch stehen derzeit keine High-Care-Intensivbetten mehr zur Verfügung. Die Steigerwaldklinik Burgebrach meldet eine begrenzte Anzahl, Forchheim keine intensivmedizinischen Behandlungsbetten der einfachen Versorgungsstufe. Das bezeichnet Intensivplätze mit nicht-invasiver Beatmung, also ohne Einsatz eines Tubus.

Kliniken melden täglich ans Divi-Intensivregister

Das DIVI-Intensivregister listet täglich die Lage in den einzelnen Kliniken im Bundesgebiet auf. Derzeit sind nach Angaben des Registers noch 111 Covid-Intensivbetten in Bayern frei. Ausreichend Notfallreserve mit 926 Betten stehen laut Liste jedoch zur Verfügung. Bereits seit einigen Tagen werden im Freistaat Patienten aus hoch belasteten Krankenhäusern in Kliniken anderer Bezirke verlegt, so die Bayerische Krankenhausgesellschaft. Größtes Problem ist aber nach wie vor der Personalmangel auf den Intensivstationen. Die Deutsche Krankenhausgesellschaft hat eine aktuelle Umfrage unter bundesdeutschen Kliniken veröffentlicht. 72 Prozent der befragten Krankenhäuser gaben dabei an, weniger Intensivpflegepersonal zur Verfügung zu haben, als noch Ende 2020. 86 Prozent der Häuser konnten ihre Intensivkapazitäten aufgrund des Personalmangels nicht vollumfänglich betreiben.

Lage wird zunehmend ernst

Die Bayerische Krankenhausgesellschaft warnt von einer Zuspitzung der Lage in Bayern spätestens in der kommenden Woche. Auch das bayerische IVENA-Register (Rettungsdienstinfrastruktur), dass dem Rettungsdienst anzeigt, wo noch entsprechend freie Intensivbetten in Bayern sind, zeigt stark sinkende Zahlen auf.

Die bayerische Krankenhaus-Ampel steht bis jetzt nach wie vor auf Grün. Das heißt, insgesamt liegen laut bayerischem Gesundheitsministerium die aktuellen Werte unter der kritischen Hospitalisierungsgrenze von 1.200 neuen Covid-19-Patienten im Krankenhaus.