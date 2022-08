Nicht nur für Blinde: Fürth stellt Stadtplan zum Ertasten vor

Das Bronzemodell der Stadt gegenüber des Haupteingangs des Fürther Rathauses soll nicht nur sehbehinderten Menschen ein Gefühl für die Altstadt und ihre Gebäude geben, sondern allen interessierten Menschen einen Überblick in die feingliedrige historische Architektur der Kleeblattstadt bieten, teilt die Stadt mit. Besonders freut sich aber auch der Fürther Behindertenbeauftragte Fabian Kittel über das neue barrierefreie Angebot für sehbehinderte und blinde Menschen.

"Der taktile Stadtplan ist anschaulich, tastbar und zeigt optisch äußerst gelungen unsere schöne Innenstadt." Fabian Kittel, Behindertenbeauftragter der Stadt Fürth

Markante Plätze und Gebäude Fürths ertasten

Ertastet werden könne dabei unter anderem das Rathaus, das Stadttheater, die Michaeliskirche und der Grüne Markt. Geschaffen wurde der taktile Stadtplan von Bildhauer und Künstler Egbert Broerken, mittels Wachsausschmelz-Verfahren in Bronze gegossen. Gemeinsam mit seinem Sohn hat der Künstler bereits mehr als 110 Stadtskulpturen in seinem Atelier gegossen, darunter originalgetreue Modelle von Hamburg, Münster, Düsseldorf, Stralsund, Erfurt, aber auch in Nürnberg, Ansbach oder Neumarkt in der Oberpfalz.

In Stadtführungen eingebunden

Wie Eike Söhnlein als Leiterin der Tourist-Information Fürths bei der Vorstellung des Modells erklärte, werden diese Stadtmodelle überall gerne von Touristen zur Information und Orientierung genutzt. "Meine Stadtführerinnen und Stadtführer werden das bronzene Modell sicher ebenfalls zur genaueren Erklärung der Struktur der Altstadt einsetzen", so die Leiterin der Tourist-Information.

Spende des Rotary Club Fürths half bei Finanzierung

Das Bronzemodell bildet die Fürther Altstadt im Maßstab von etwa 1:1.000 ab und umfasst eine Größe von 170 x 95 x 85 Zentimeter und wiegt 150 Kilogramm. Richtig schwer ist auch der Sockel aus Flossenbürger Granit, der 1,5 Tonnen wiegt. Die Kosten des Modells belaufen sich auf 40.000 Euro, wobei der Fürther Rotary Club sich mit einer erheblichen Spende beteiligte, wie die Stadt mitteilt.