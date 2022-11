"Nicht notwendig": Streit über Beamtenstatus von Lehrern

Waschler: Angestellte Lehrer "deutlich teurer"

CSU-Bildungsexperte Waschler betonte, aus den anderen Ländern komme dabei auch die Rückmeldung, der Stopp des Beamtenstatus sei zu teuer: Denn die angestellten Lehrer seien für den Staat wegen der Anteile zur Sozial-, Renten- und Krankenversicherung "zunächst deutlich teurer als die verbeamteten". Kurzfristige Einsparungen seien durch die Abschaffung des Beamtenstatus also nicht möglich.

Mögliche Effekte würden sich laut Waschler erst in 30 oder 35 Jahren mit dem Start der Lehrerinnen und Lehrer in den Ruhestand zeigen. Aber auch hier sei nicht unumstritten, dass es ein Einsparpotenzial gäbe. Der FDP wirft der CSU-Politiker vor, ein "Zerrbild" der schulischen Wirklichkeit in Bayern zu haben. Jeder verbeamtete Lehrer könne von einem Tag auf den anderen das Beamtenverhältnis zum Freistaat Bayern kündigen und "dorthin gehen, wo er meint, dass er als angestellter Lehrer dann eine bessere Zukunft findet".

Kultusministerium sieht keinen Handlungsbedarf

Das bayerische Kultusministerium verweist auf Anfrage darauf, dass der Beamtenstatus von Lehrkräften im Freistaat in der Verfassung verankert sei. Laut Artikel 133 hätten die Lehrer an öffentlichen Schulen grundsätzlich die Rechte und Pflichten der Staatsbeamten, erläutert ein Ministeriumssprecher. "Anders als viele andere Bundesländer hat Bayern stets an der Verbeamtung für voll ausgebildete Lehrkräfte mit zwei Staatsexamina festgehalten."

Die bayerischen Lehrerinnen und Lehrer hätten dabei im Freistaat Bayern einen guten und verlässlichen Arbeitgeber. "So haben mehr als 95 Prozent der Lehrkräfte in Bayern eine Planstelle als Beamte. Dazu stehen wir auch weiterhin", betonte der Sprecher. Dass dieser Weg der Richtige sei, zeige sich nicht zuletzt daran, "dass die Bundesländer, die eine Verbeamtung ausgesetzt oder abgeschafft hatten, nun zur Verbeamtung des Lehrpersonals zurückgekehrt sind, bzw. dies angekündigt haben".

Lehrerverband warnt

Zuvor hatte auch der Deutsche Lehrerverband die Kritik an Verbeamtungen im Schul- und Lehrbetrieb zurückgewiesen. "Wer den Beamtenstatus abschaffen will, nimmt einen noch größeren Lehrkräftemangel bewusst in Kauf", sagte Verbandspräsident Heinz-Peter Meidinger den Zeitungen der Funke Mediengruppe. In Zeiten des massiven Lehrkräftemangels sei die Verbeamtung auch ein Gesichtspunkt, der bei der Berufswahl junger Menschen den positiven Ausschlag geben könnte.

Mit Informationen der dpa.