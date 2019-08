Nicht jeder Automat in einer Bank spuckt Geld aus

Falscher Automat, falsche Karte: Weil der Kontoauszugsdrucker die Krankenkassen-Karte des Bankkunden einzog und nicht wieder herausgab, machte sich der Mann in der Montagnacht im Vorraum einer Bank in der Nürnberger Rückertstraße an dem Auszugsdrucker zu schaffen. Es gelang dem verhinderten Kunden auch, den Automaten zu knacken und die Krankenkassen-Karte wieder mitzunehmen.

Mann stand wohl unter Drogeneinfluss

Aufgrund der Videoüberwachung im Vorraum der Bank gelang es sehr schnell, den "Auszugsdrucker-Knacker" ausfindig zu machen. Bei seiner Bankaktion stand er offensichtlich unter Drogeneinfluss. Welchen Schaden er mit seinem Karteneinsatz angerichtet hat, steht noch nicht fest, teilt die Polizei heute mit.