"Nicht immer die besten" – Pschierer attackiert Bayerns Lehrer

Piazolo lobt Lehrer – lehnt Forderung nach Impfung aber ab

Kultusminister Michael Piazolo (Freie Wähler) hatte die Forderung des Verbands am Dienstag zurückgewiesen: "Es hat für Kopfschütteln bei der ganzen Staatsregierung gesorgt, dass der Versuch gestartet wurde vom BLLV, über ein Ultimatum die Impfreihenfolge zu ändern. Denn das ist es: Es ist der Versuch, in der Impfreihenfolge nach vorne zu kommen", sagte der Minister nach einer Kabinettssitzung. Von dem verbalen Angriff Pschierers distanzierte sich Piazolo allerdings ebenfalls. "Die Lehrkräfte in Bayern haben in der Pandemie viele neue Aufgaben angenommen und hervorragende Arbeit geleistet", betonte der Minister.

Pschierer spielt auf Schröders "Faule-Säcke-Zitat" an

Pschierer hatte in seinem Facebook-Eintrag erklärt, Lehrer hätten besondere Privilegien: "Beamtenstatus, Unkündbarkeit, beste Gesundheitsversorgung mit Chefarztbehandlung, üppige Pensionen und 70 Ferientage. Da müsste man doch eigentlich zufrieden sein können. Nein! Ist man nicht." Er sei "fast geneigt", das Zitat des früheren SPD-Bundeskanzlers Gerhard Schröder über Lehrer zu wiederholen, meinte Pschierer in Anspielung an eine bekannte Aussage Schröders noch vor dessen Kanzlerschaft.

Im Jahr 1995 hatte Schröder als niedersächsischer Ministerpräsident in einem Schülerzeitungs-Interview über Lehrer gesagt: "Ihr wisst doch ganz genau, was das für faule Säcke sind." Im vergangenen Jahr hatte Schröder den Vorwurf über Lehrer zurückgenommen und als "überzogen" bezeichnet.

SPD und Realschullehrerverband kritisieren Pschierers Attacke

Pschierers SPD-Landtagskollegin Margit Wild kommentierte dessen Ausführungen auf Facebook als "beschämend und unwürdig". Auch andere Nutzer des Netzwerks griffen den 64 Jahre alten Christsozialen an. "Schade! Ich würde mir mehr Differenzierung von Ihnen wünschen", schrieb eine Nutzerin, die nach eigener Aussage selbst eine Pädagogin ist.

Jürgen Böhm, der Vorsitzende des Bayerischen Realschullehrerverbands, nannte es einen "Skandal", wie Lehrer derzeit "öffentlich an den Pranger" gestellt würden. "Alle Lehrkräfte und deren Vertretungen hier in einen Topf zu werfen, ist nicht korrekt und zudem höchst unseriös", sagte er. Allerdings nannte auch Böhm die BLLV-Forderung "ein fragwürdiges Ultimatum eines einzelnen Lehrerverbands".

