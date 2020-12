"Nicht angemessen": Aiwanger kritisiert längeren Teil-Lockdown

Der stellvertretende bayerische Ministerpräsident Hubert Aiwanger (Freie Wähler) hat die Beschlüsse des Corona-Gipfels von Bund und Ländern vom Mittwoch kritisiert. Die dabei beschlossene Verlängerung des Teil-Lockdowns bis 10. Januar komme "schon etwas früh", sagte Aiwanger am Rande einer Ausschuss-Sitzung im Bayerischen Landtag. Gleichzeitig warnte er in seiner Funktion als Wirtschaftsminister vor weiteren Verschärfungen und Eingriffen in Wirtschaftsbereiche.

"Quasi mit einem Fingerschnippen" schon wieder den halben Januar dicht zu machen, sei "nicht angemessen", sagte Aiwanger. Es könne am Ende zwar nötig sein, aber bitte erst, wenn die Infektionszahlen das auch zeigen, betonte er. Verwundert zeigte er sich vor allem, weil Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und die Ministerpräsidenten ursprünglich erst in zwei Wochen über eine Verlängerung des Lockdowns beraten wollten. Die Öffentlichkeit werde sagen: Warten wir doch noch diese vierzehn Tage ab, glaubt Aiwanger.

Aiwanger: Wurde von Söder nicht genau informiert

Nach seinen Angaben wurde er von Ministerpräsident Markus Söder (CSU) zudem nicht vorab über die genauen Inhalte der gestrigen Beratungen informiert. Der 10. Januar sei zwar immer wieder als Gespenst herumgegeistert, aber im Detail sei es nicht abgesprochen gewesen, sagte der Freie-Wähler-Chef. Dennoch will er die bundesweiten Beschlüsse mittragen - nach eigenen Worten allerdings nur "zähneknirschend". Zu den aktuell geltenden Maßnahmen gehören Kontaktbeschränkungen sowie geschlossene Kultur- und Freizeiteinrichtungen, Hotels und Restaurants.

Anstelle weiterer Verschärfungen forderte Aiwanger "intelligente Öffnungsstrategien" mit noch besseren Hygienekonzepten, etwa für Gastronomie und Hotels. Es stelle sich die Frage, ob Deutschland noch härtere Einschränkungen auf Dauer finanziell und psychisch durchhalten könne. Schon jetzt tue sich der Bund schwer, für den Januar Geld zuzusagen, betonte Aiwanger.

Söder bringt "konsequentere Maßnahmen" ins Gespräch

Ministerpräsident Söder verteidigte etwa zur gleichen Zeit auf einer Pressekonferenz im Corona-gebeutelten Passau die Verlängerung der aktuellen Einschränkungen. Er brachte dabei erneut sogar "konsequentere Maßnahmen" ins Gespräch. Der aktuelle "Lockdown light" reiche einfach nicht aus, sagte Söder. Auch für Silvester deutete er strengere Kontaktregeln als bisher vorgesehen an, sofern die Infektionszahlen nicht deutlich sinken.

Die SPD-Fraktion im Bayerischen Landtag fordert derweil eine Sondersitzung des Parlaments, um über die angekündigte Verlängerung des Teil-Lockdowns bis 10. Januar sowie über mögliche Verschärfungen zu diskutieren. SPD-Fraktionschef Horst Arnold kritisierte, die gestern beschlossene Verlängerung sei während der parallel laufenden Plenarsitzung im Landtag vom anwesenden Gesundheitsstaatssekretär Klaus Holetschek (CSU) "mit keinem Wort" erwähnt worden. "Das zeigt, dass der Informationsaustausch nicht im Ansatz befriedigend ist", betonte Arnold.