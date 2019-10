Nicht an Zusicherung gehalten: Neue Waldrodungen in Thüngersheim

Die Firma Benkert hatt eine Genehmigung erhalten, für den künftigen Abbau von Kalkschotter in unmittelbarer Nachbarschaft zu einem bestehenden Steinbruch weitere Flächen Wald zu roden. Dieses Vorhaben ist vor Ort sehr umstritten.

Naturschützer haben in den vergangenen Monaten mit Demonstrationen und auch einer einwöchigen Mahnwache gegen die geplante Erweiterung des Steinbruchs protestiert. Angesichts des Widerstands hatte Firmen-Chef Helmut Benkert noch im September zugesagt, zumindest in diesem Jahr keine weiteren Waldflächen mehr zu roden. Trotzdem sind jetzt in dem Bereich erneut Bäume gefällt worden.

Beim Unternehmen selbst war bislang niemand für eine Stellungnahme zu den erneuten Fällungen erreichbar.