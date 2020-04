Nicht alle Online-Händler profitieren von Corona-Krise

Wer viele Musiker als Kunden hat, der kann selbst mit einem Online-Shop keinen Profit aus der Corona-Krise schlagen. Fabian Schlund aus Bad Staffelstein (Lkr. Lichtenfels) hat zwar auch einen Laden, verkauft den Großteil seiner individuell gefertigten T-Shirts und Schildkappen aber normalerweise im Internet. Der Monat März sei für ihn allerdings ein Einbruch gewesen, viele Künstler würden zu Hause sitzen, hätten keine Aufträge und könnten dadurch auch keine Fan-Artikel verkaufen.

Baur-Gruppe: Online-Handel wächst

Bei zwei Unternehmen aus dem Landkreis Coburg sieht die Lage anders aus: Erst vor wenigen Wochen hat die Baur-Gruppe in Sonnefeld ein weiteres Verteilzentrum eröffnet. Damals wurden von dort 1.000 Pakete pro Woche verschickt, jetzt sind es 80.000. Auch viele Neukunden seien in den vergangenen Wochen dazugekommen, so das Unternehmen. Weil die Logistik-Mitarbeiter so gut gearbeitet haben, erhält jeder Beschäftigte dort eine Sonderprämie in Höhe von 500 Euro.

Walkie-Talkis in der Corona-Krise gefragt

Auch der Spielwarenhersteller Haba in Bad Rodach hat die Schließung des Fachhandels zu spüren bekommen. Durch den eigenen Online-Shop hätte man aber viel ausgleichen können. Bastelsachen und Brettspiele gingen besonders gut – der Renner waren allerdings Walkie-Talkies sagte eine Sprecherin des Unternehmens.