vor 35 Minuten

Neutraubling: Weltkriegsbomben gefunden - Sprengung geplant

Bei Bauarbeiten in Neutraubling sind zwei Weltkriegsbomben gefunden worden – die jeweils zehn Kilo schweren Splitterbomben sollen am frühen Nachmittag "an Ort und Stelle" gesprengt werden. Evakuierungsmaßnahmen sind laut Polizei nicht notwendig.