Neustart nach der Sommerpause im Kabinett

Heute wird es in der Kabinettssitzung unter anderem um einen Gesetzentwurf zur Landarzt-Quote gehen. Das Gesetz soll für mehr Ärzte auf dem Land sorgen. Bereits ab dem Wintersemester 2020/2021 sollen fast sechs Prozent der bayerischen Medizin-Studienplätze für zukünftige Landärzte reserviert sein. Die Studenten, die durch diese Quote einen Studienplatz erhalten, sollen sich nach dem Studium dazu verpflichten, für mindestens zehn Jahre in einer Region zu arbeiten, die ärztlich unterversorgt ist oder davon bedroht ist, unterversorgt zu werden.

Poliklinik als Ansatz für umfassende medizinische Versorgung

Außerdem wird es um sogenannte medizinische Versorgungszentren gehen – eine Art Poliklinik, in der Ärzte verschiedener Fachrichtungen in einer Großpraxis zusammenarbeiten. Kommunen sollen in Zukunft einfacher solche Zentren gründen und aufrechterhalten können. Zur Kabinettssitzung sind daher auch Vertreter der kommunalen Spitzenverbände eingeladen.

Kinderbetreuung und Beiträge sind weiteres Thema

Ein weiteres Thema im Ministerrat: Die Einführung des bayerischen Krippengeldes. Eltern im Freistaat sollen von drei beitragsfreien Kindergartenjahren profitieren. Neben monatlichen 100-Euro-Zuschüssen für Plätze will die schwarz-orange Regierung von 2020 an ebenfalls monatlich 100 Euro für Kinder ab dem zweiten Lebensjahr zahlen, deren Eltern Kinderbetreuungsbeiträge mindestens in dieser Höhe etwa für Krippe oder Tagesbetreuung zahlen müssen. Weil auch hier die bayerischen Städte und Gemeinden unmittelbar betroffen sind, hat die Staatskanzlei kommunale Vertreter geladen.