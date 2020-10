Neustart: Mit Urban Gardening zum Startup-Erfolg?

Job gekündigt: Volles Risiko

Für die Idee hat Pascal Wolf seinen sicheren Job im Business Development in München gekündigt. Reporter des BR haben ihn in den entscheidenden Wochen mit der Kamera für die Serie #Neustart begleitet. Die Idee für das Start-up hatte er mit Freunden schon während des Studiums. Die letzten eineinhalb Jahre hat er zusätzlich zu seiner normalen Arbeit an dem Projekt gearbeitet: "Wir haben von der Technologie dann mal gelesen, die gibt’s ja schon im großen industriellen Maßstab. Und dann haben wir wirklich als Studentenprojekt oder als Freizeitprojekt das selber gebaut und gemerkt: Das funktioniert viel besser."

Bei Start-up Gründungen liegt München bislang vorn

Bis jetzt ist seine Wohnung Büro, Werkstatt und Firmensitz in einem – eher ungünstig. Gemeinsam mit seinem Mitgründer und Techniker Flo Hetzner fährt er nach Leipzig, um sich dort Büros anzuschauen. Ein anderer Mitbegründer wohnt schon dort. In Leipzig hofft Pascal auf gute Bedingungen für sein Start-up. Denn eigentlich liegt München in Sachen Gründungen deutlich vor Leipzig. Belastbare Zahlen gibt es wenig, denn ein Start-up mit einer neuen Idee ist in der Gründungsstatistik per se schwierig von Firmengründungen zum Betreiben von Autowerkstätten oder Geschäften zu unterscheiden. Der Datendienstleister Startupdetector analysiert die Neueinträge in Handelsregistern. Laut dem Unternehmen entfielen 2020 bisher auf München 270 Start-ups und auf Leipzig 20.

Vorteil Leipzig: Mehr Immobilien, niedrigere Mieten als in München

Allerdings sehen Unternehmensberatungen wie PWC neben verschiedenen Vorteilen in München einen großen Nachteil: die hohen Mieten und das knappe Angebot an Immobilien. Für Pascal Wolf kommt noch ein weiterer hinzu: die hohe Anzahl an Konkurrenten um die Fördermittel. "In Bayern haben sie uns bislang keine Tür aufgemacht und Leipzig haben sie uns die Tür aufgemacht. Und deswegen wollen wir uns das mal anhören." Das Büro der "Invest Region Leipzig" hat für die wechselwilligen Gründer aus München schon drei Immobilien zur Besichtigung vorbereitet. Dabei hat das Team noch keine feste Finanzierung oder Kunden.

Urgrow - Steigen die Investoren ein?

Ein bisschen Technik in einem Pflanztopf - daran hängt für das Urgrow-Team alles. Bis jetzt steht noch immer keine Finanzierung. Das Anmieten von Räumen und Maschinen - alles steht und fällt mit der Entscheidung, ob die Investoren einsteigen oder nicht.

Zurück in München geht es weiter: Pascal, Flo und Carsten haben einen Termin beim Notar, Urgrow wird offiziell als Firma gegründet. Weiter geht es zur Bank, Firmenkonto einrichten. Allein für die Gründung ihrer GmbH müssen sie 25.000 Euro einzahlen - alles aus eigener Tasche.

Investoren sind für Startups ihre Luft zum Atmen, das weiß auch Mitbegründer Carsten Kremser: "Wir haben beide unsere Jobs gekündigt. Von diesem Investment sind wir natürlich auch abhängig. Umso ein Unternehmen wirklich auch auszustatten, das ist aus privaten Mitteln nicht machbar. Und dafür benötigt das Unternehmen hier auch Investoren und daran steht, darauf fußt entsprechend auch alles und damit steht und fällt das Ganze."

Das Start-up nimmt die nächste Hürde

Kann sich Pascal mit den Investoren einigen? Oder liegen die Vorstellungen über den Wert von Urgrow zu weit auseinander? Die Bewertung des Firmenwerts ist entscheidend für die Summe des Investments. Im September geht es in die finale Verhandlungsrunde - und der Deal mit den Investoren klappt. Pascal und seine Mitgründer haben die nächste Stufe ihrer Gründung erreicht.