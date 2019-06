Neustart – Bayernoil Raffinerie startet Produktion

Noch immer sind die Folgen des Unglücks vom 1.September 2018 auf dem Gelände der Bayernoil zu sehen, doch so langsam kehrt der Alltag in das riesige Gelände im Vohburger Ortsteil Irsching zurück. Seit Anfang Mai laufen umfangreiche Testprogramme, diese Woche wird die eigentliche Raffinierung wieder angefahren.

16 Verletzte - Katastrophenfall ausgerufen

Bei der Detonation in der Produktionsanlage und dem anschließenden Feuer waren 16 Menschen verletzt worden. Der Landkreis Pfaffenhofen an der Ilm rief damals den Katastrophenfall aus, Ortsteile in mehreren Gemeinden wurden evakuiert.

Sogar das Benzin wurde teurer

Die Explosion hatte außerdem Auswirkungen auf die Benzinpreise in Bayern. Rund ein Drittel des bayerischen Sprits kam bis zur Explosion aus Vohburg. Dieses fehlende Drittel musste angeliefert werden - meist aus dem Norden Deutschlands. Deshalb verteuerte sich der Sprit. Nach dem Brand konnte Bayernoil zunächst nur am zweiten Standort im niederbayerischen Neustadt an der Donau produzieren.

1000 Gebäude beschädigt - Bayernoil will zahlen

Durch die enorme Druckwelle waren in der Nachbarschaft der Raffinerie rund 1.000 Gebäude beschädigt worden. Auch hier ging der Schaden in die Millionen. Nach Angaben des Unternehmens wurden die meisten Schäden von den Versicherungen mittlerweile beglichen. Einige Bürger aus Irsching berichten allerdings nach wie vor von Problemen mit ihren Versicherungen hinsichtlich der Schadensabwicklung.

Ein ganz anderes Thema ist allerdings das subjektive Sicherheitsempfinden der Anwohner. Knapp drei Wochen nach der Explosion hatten sie bei einer Spontandemonstration mehr Sicherheit gefordert. Auch Vohburgs Bürgermeister Martin Schmid (SPD) forderte eine Überprüfung der gesamten Anlage. Hierzu erklärt Bayernoil, dass der TÜV mittlerweile über 5.000 Prüfbescheinigungen ausgestellt habe.

Ursache bis heute nicht geklärt

Ausgangspunkt für die Katastrophe war, nach derzeitigem Stand, eine Benzinanlage (OATS) zur Entschwefelung leichter Crack-Benzine. Die genaue Ursache für die Explosion ist bis heute aber nicht geklärt, die Untersuchungen der Bundesanstalt für Materialforschung dauern an. Klar ist jedoch, dass Bayernoil eine derartige OATS-Anlage nicht wieder aufbauen wird. Auf dem Raffineriegelände selbst wurde nach Angaben von Bayernoil rund ein Fünftel der Anlagen zerstört, es entstand ein Schaden im dreistelligen Millionenbereich.

Aufbau wird noch Jahre dauern

Nach dem Wiederbeginn der Raffinierung in den nicht zerstörten Bereichen in dieser Woche sollen im Laufe des Sommers weitere Anlagen folgen, die letzte soll im September in Betrieb gehen.

Einen konkreten Zeitplan für die zerstörten Bereiche kann Bayernoil allerdings erst aufstellen, "wenn genau feststeht, was im Detail errichtet werden soll. Davon hängen dann auch die Investitionssummen ab. Hinsichtlich Wiederaufbau sind wir noch in der Konzeptphase", so Bayernoil-Geschäftsführer Michael Raue.

Bald wieder Kapazitäten wie vor der Katastrophe

Vor der Explosion am 1.9.2018 hatte Bayernoil an seinen beiden Produktionsstandorten in Vohburg und Neustadt an der Donau eine Jahreskapazität von über zehn Millionen Tonnen Rohöl verarbeitet. Aus dem Rohöl gewinnt die Raffinerie hochwertige Produkte wie Flüssiggase, Kraftstoffe, Benzine, Jet, Diesel, Heizöl und Bitumen.

Diese Kapazität will Bayernoil "nach diesem Sommer" auch wieder erreichen. "Die Ölverarbeitungskapazität bleibt gleich, da diese Anlagen nicht betroffen sind. Die weggefallenen Kapazitäten der Weiterverarbeitung, der sogenannten Veredlung, müssen im Verbund mit der Neustädter Raffinerie wettgemacht werden", so Geschäftsführer Michael Raue.

Künftig auch synthetische Kraftstoffe?

Beim Wiederaufbau der 2018 zerstörten Anlagen-Teile will Bayernoil nicht unbedingt auf Rohölverarbeitung setzen. Geschäftsführer Michael Raue kann sich vorstellen, in der Zukunft auch alternative synthetische Kraftstoffe herzustellen oder im Bereich der Wasserstoff- oder Biotechnologien mitzumischen.