Neustadt bei Coburg: Feuerwehr rettet Frau aus brennendem Haus

Eine Seniorin in "kritischem" Zustand, ein Bewohner mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung und mindestens 100.000 Euro Sachschaden: Das ist die Bilanz eines Wohnhausbrandes in Neustadt bei Coburg am Sonntag.

Seniorin wiederbelebt, aber Zustand "kritisch"

Wie die Polizei mitteilte, konnten die Rettungskräfte eine 81 Jahre alte Frau aus ihrer stark verqualmten Wohnung im Obergeschoß des Gebäudes bergen. Die Seniorin wurde laut Polizei im Rettungswagen erfolgreich reanimiert. Ihr Zustand sei aber "kritisch".

Weiterer Bewohner erlitt Rauchgasvergiftung

Ein weiterer Bewohner konnte sich laut Polizei selbst ins Freie retten. Er kam mit dem Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus. Warum das Feuer in dem mehrstöckigen Haus ausgebrochen war, ist noch unklar.