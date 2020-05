Neustadt an der Waldnaab: Der Dino ist weiter unterwegs

Erneut ist ein nach wie vor unbekannter Mensch als Dinosaurier verkleidet durch Neustadt an der Waldnaab in der Oberpfalz spaziert. Am Sonntagnachmittag verteilte er sogar Dino-Schlüsselanhänger und kleine Tüten mit Süßigkeiten an Kinder in der Innenstadt.

Begleitet wurde "Franz der Dino", wie sich der Unbekannte nennt, von einer Schar Kinder, die auch als Dinosaurier verkleidet waren und von einigen "Doppelgängern" - Fans seiner Idee, in Corona-Zeiten einfach Abwechslung zu schaffen und den Leuten wieder ein Lachen auf die Lippen zu zaubern.

"Franz, der Dino" will "Spaß" bringen

In der Stadt und vor allem in sozialen Medien rätselt man derweil weiterhin, wer unter dem aufblasbaren Dino-Kostüm stecken könnte. Der T-Rex war schon an den vergangenen Sonntagen unterwegs und erfreute Passanten. Das Problem: Er spricht nicht. Auf Fragen antwortet er bislang nur mit Kopfschütteln oder Kopfnicken. Demnach handelt es sich nicht um einen Junggesellenabschied, keine Internet-Challenge, keine Mutprobe oder verlorene Wette, sondern nur um einen Spaß, um die Leute zu erfreuen.

Der T-Rex wird prominent

Bei seinen einzigen schriftlichen Antworten auf Fragen bestätigte sich das: Als Antwort auf die Frage „Wer bist du?“ schrieb er "FRANZ". Und auf die Frage „Warum machst du das?“ notierte er "SPAß" auf einen Zettel. Inzwischen ist der T-Rex aber auch schon Video- und Fotomotiv Nummer eins in der Stadt.

Die Geschenke für Kinder finanziert der Unbekannte im Kostüm aus seiner eigenen Tasche. Er hat eine Facebook-Seite unter dem Namen "Franz der Dino". Hier bezeichnet er sich als neues "Haustier von Neustadt". Zuletzt veranstaltete er auch schon eine Schnitzeljagd mit versteckten Geschenken in der Stadt.