Neustadt an der Aisch: Geplantes Containerdorf sorgt für Protest

Laute Buh-Rufe dominierten die Infoveranstaltung mit rund 200 Besucherinnen und Besuchern: Ihr Unmut galt den Plänen, die Landrat Helmut Weiß (CSU) dort präsentierte: Auf einem freien Grundstück im Gewerbegebiet wolle man ein Containerdorf errichten – mit Wohnraum für über 100 geflüchtete Menschen. Hier sollen unter anderem Bewohner aus der bestehenden Notunterkunft in Scheinfeld einziehen. Dort sei die Unterbringung laut Landrat "einfach nicht menschenwürdig". Ein privater Investor soll das Containerdorf, das im Herbst öffnen soll, künftig führen. Er stellt Personal und übernimmt die Hausmeisterdienste.

"Gewisse Ängste" und viel Ärger

Pläne, die für viele der Anwesenden wie aus dem Nichts kommen: "Wir als Bevölkerung werden überhaupt nicht gefragt", kritisiert ein Mann. "Da wird einfach irgendwas hingestellt", ergänzt er und erntet viel Beifall. Doch es ist nicht nur die mangelnde Transparenz bei der Planung des Containerdorfes, die die Bürgerinnen und Bürger in Neustadt wütend macht. Von "gewissen Ängsten" spricht eine Frau angesichts der geflüchteten Männer, die hier ab Herbst einziehen sollen. "Wer schützt uns?" ruft eine ältere Frau aufgebracht.

Kritik: Keine Mitsprache, keine Transparenz

Mangelnde Mitsprache bei der Entscheidung, keine Transparenz bei der Planung - diese Vorwürfe kamen bei der Infoveranstaltung Ende Juni von vielen Seiten. Die Sorgen der Anwesenden wurden aber anscheinend auch durch Gerüchte unter anderem in den Sozialen Medien genährt: Rund um die bestehende Scheinfelder Notunterkunft komme es immer wieder zu Gewaltdelikten und sexuellen Übergriffen, so glaubten es viele auf der Veranstaltung, und auch in den Sozialen Medien hatten sich Berichte über angebliche Vorfälle gehäuft.

Keine Häufung von Gewaltdelikten

Ein Annahme, die die Polizei Mittelfranken dementiert: "Im Umfeld der Notunterkunft beziehungsweise in Scheinfeld selbst kann weder eine signifikante Häufung von Gewaltdelikten noch von Sexualstraftaten festgestellt werden", sagte ein Sprecher der Polizei Mittelfranken zum BR. Zwar gebe es hin und wieder Polizeieinsätze in der Unterkunft, ein erhöhtes Gefahrenpotenzial für Anwohner lässt sich laut Polizei allerdings nicht erkennen. Zwar seien im Umfeld oft Polizeistreifen unterwegs, dies seien jedoch reine Routinefahrten, die der Präsenz dienten.

Kleine Diebstähle in Scheinfeld

Ein eher ruhiges Bild zeichnet auch Claus Seifert (SPD), der Bürgermeister von Scheinfeld. Einmal sei eine Flasche Schnaps in einem Supermarkt geklaut worden, den Fall kenne er. Und er wisse, dass es Frauen gebe, die sich bedroht fühlten, wenn sie jungen Männern, die in kleinen Gruppen unterwegs sind, begegnen. "Aber von tatsächlichen Übergriffen, dass jemand angefeindet wurde, dass es Messerstechereien gegeben hat, davon ist mir nichts bekannt", erklärt er.

Zwischenlösung wurde zum Dauerzustand

Scheinfeld hat rund 4.700 Einwohnerinnen und Einwohner. Etwa 200 Geflüchtete leben in der Stadt, die meisten in der Notunterkunft, einer ehemaligen Aldi-Filiale direkt am Ortseingang. Der Bereich ist eingezäunt und hat einen Sichtschutz. Die Geflüchteten leben und schlafen im Verkaufsraum und in mehreren Containern. Was anfangs als provisorische Zwischenlösung gedacht war, ist für viele der dort untergebrachten Männer zum Dauerzustand geworden: "Dass jetzt Menschen da schon fünf oder sechs Monate leben, dass manche schon arbeiten und trotzdem noch in der Notunterkunft sind", so Scheinfelds Bürgermeister Claus Seifert, "das war überhaupt nicht klar." Die neue Unterkunft in Neustadt könne nun endlich für Entlastung sorgen.

Initiative "Team for Scheinfeld" will etwas zurückgeben

Trotz der desolaten Verhältnisse in der Unterkunft seien die meisten der Männer sehr dankbar, ein Dach über dem Kopf zu haben. Und viele wollen den Bürgerinnen und Bürgern in Scheinfeld aus Dankbarkeit etwas zurückgeben: In der Notunterkunft habe sich die Initiative "Team for Scheinfeld" gebildet, berichtet der Bürgermeister. Die Männer bieten ihre Hilfe bei handwerklichen Arbeiten an, sammeln zum Beispiel jeden Tag Müll ein, der an den Straßen liegt. Das Engagement der Männer freue viele Scheinfelder, berichtet Claus Seifert: Die freiwilligen Müllsammler würden mittlerweile freundlich gegrüßt.