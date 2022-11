Neustadt am Main: Dominikanerinnen verlassen Kloster im Januar

Die Dominikanerinnen vom Kloster in Neustadt am Main werden Anfang Januar aus Altersgründen den Ort verlassen. Sie ziehen in eine neugebaute Seniorenresidenz nach Kist im Nachbarlandkreis Würzburg. Damit geht eine über 100-jährige Geschichte zu Ende: 1909 kamen die Dominikanerinnen nach Neustadt, um dort ein Ausbildungshaus für Ordensfrauen zu eröffnen. Später sind sie in die Mission nach Südafrika entsandt worden.

Weggang der Nonnen wird bedauert

Wie in den meisten Ordensgemeinschaften fehlt aber mittlerweile der Nachwuchs. Die 13 noch in Neustadt lebenden Nonnen sind schon weit über 70 und 80 Jahre alt. Im Ort wird der Weggang sehr bedauert. "Es hat mich richtig getroffen", kommentiert heute Kirchenpfleger Richard Bils den von der Ordensgemeinschaft angekündigte Weggang.

Die Klostergemeinschaft ist eng verbunden mit der Bevölkerung: die Schwestern kamen immer geschlossen sonntags zum Gottesdienst in die Pfarrkirche St. Michael und St. Gertraud. Dienstags und donnerstags findet umgekehrt der Gottesdienst in der Klosterkirche statt. Priorin Schwester Hilke ist zudem Wortgottesdienst-Leiterin und zuständig für den Blumenschmuck. Viele ältere Neustädter haben Schwester Albertina noch als Erzieherin im örtlichen Kindergarten erlebt und am Rosenmontag tanzen die Häweiber immer im Klosterhof.

Künftige Nutzung des Klostergebäudes noch unklar

Wie es mit dem Klostergebäude weitergeht, steht noch nicht fest. Vorübergehend wurde es als Rehabilitationszentrum für psychisch kranke junge Menschen genutzt. Das wurde vor fünf Jahren aber nach Würzburg verlegt. Vor zwei Jahren ist dort eine heilpädagogische Kindergruppe der Lebenshilfe eingezogen. In enger Abstimmung mit der Gemeinde Neustadt soll nun an Plänen für die Zukunft des Klostergebäudes gearbeitet werden, kündigt Schwester Christiane Sartorius an. Sie ist für die deutsche Provinz verantwortlich.

Langjährige Klostertradition in Neustadt

Als Klosterstandort kann Neustadt am Main auf eine lange Geschichte zurückblicken. Die Gemeinde bezieht sich auf die Gründung des gleichnamigen Klosters im Jahr 769. Angeblich soll Karl der Große einen enge Verbindung zum Kloster am Main gepflegt haben, das 1803 im Zuge der Säkularisation aufgelöst wurde. Im Juli 2019 wurde groß das 1250-jährige Bestehen von Neustadt gefeiert.