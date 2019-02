Neustadt/Aisch: Ein Landkreis sucht Pflegefamilien

Zwölf Tage war die kleine Emma (Name geändert) alt, als sie aus dem Krankenhaus zu Familie Niklas kam – als Pflegetochter. Bald vier Jahre ist das her. Emmas Mutter konnte sich nicht mehr um das Baby kümmern. Genaueres sagt Pflegemutter Verena Niklas dazu nicht, aus Rücksicht auf Emma und ihre leibliche Mutter.

Sohn gab Anstoß

Familie Niklas hatte schon einen sechsjährigen Sohn. Er gab den Anstoß, ein Pflegekind aufzunehmen. Als er nämlich ein Kinderbuch über Heimkinder mit seiner Mutter anschaute, wurde er wütend, dass diese nicht bei einer Familie leben können. Familie Niklas begann sich über das Thema "Pflegefamilie werden" zu informieren. Bis sie Emma aber in Armen halten konnten, dauerte es noch eine ganze Weile

Überprüfung der Interessenten

Der Weg hin zur Pflegefamilie wird vom jeweiligen Jugendamt, im Fall der Familie Niklas dem des Kreises Neustadt/Aisch- Bad Windsheim. Zunächst werden die möglichen Pflegeeltern formal überprüft. Sie sollten Erfahrungen in der Kindererziehung haben, finanziell unabhängig sein und keine einschlägigen Vorstrafen, so Sandra Pfannes vom Pflegekinderfachdienst des Jugendamts in Neustadt/Aisch. Außerdem sollten sie genug Platz für ein Pflegekind haben.

Gesucht wird ein "stabiles Nest"

Dann durchlaufen die Interessenten ein zweitägiges Qualifizierungsseminar. Mitarbeiter des Jugendamtes besuchen die Familien zuhause, führen Gespräche über die Motivation, ein Kind aufnehmen zu wollen, über die eigenen familiären Hintergründe. Die Pflegefamilien sollten laut Pfannes "ein stabiles Nest" bieten für die Kinder, die sie aufnehmen. Kinder die oft verhaltensauffällig sind wegen der Dinge, die sie erlebt haben.

Hat das Jugendamt entschieden, dass eine Familie Pflegefamilie werden kann, sucht es, welches Kind in die Familie passen könnte. Bei Familie Niklas war das eben die neugeborene Emma.

"Ich hab sie in den Arm genommen, sie hat meinen Finger gehalten, hat das Weinen aufgehört und ich schmolz dahin." Verena Niklas über den ersten Moment mit ihrer Pflegetochter

Doch das Kennenlernen in der sogenannten Anbahnungsphase kann auch anders verlaufen, und die Pflegefamilie oder das Kind merken, dass sie nicht unter einem Dach leben können.

Enger Kontakt mit dem Jugendamt

Wenn ein Pflegekind aufgenommen wird, hält das Jugendamt engen Kontakt, so Sandra Pfannes vom Amt in Neustadt/Aisch. Ein Hilfeplan wird erstellt, in dem erfasst wird, was gut läuft bei dem Kind oder wo es noch Unterstützung braucht. Hier werden auch Ziele festgelegt und wie diese erreicht werden sollen.

Teils schwieriger Umgang mit leiblichen Eltern

Auch regelmäßiger Kontakt zu den leiblichen Eltern ist vorgesehen. Das ist laut Pfannes wichtig für die Identitätsbildung der Kinder, ist aber eine große Herausforderung für viele Pflegefamilien. Denn sie erfahren vor der Aufnahme vom Jugendamt, was die Kinder in ihren Herkunftsfamilien erlebt haben.

Wie eigenes Kind

Die leiblichen Eltern der kleinen Emma lehnen jeden Kontakt ab. Emma fragt trotzdem nach ihnen. Verena Niklas hat Bilder von ihnen aufgehängt, erzählt ihrer Pflegetochter, dass sie sie liebhaben. Für Emma haben sie und ihr Mann die Vormundschaft übernommen. Die ersten Monate mit der Kleinen waren anstrengend. Sie war schreckhaft, hatte Panikattacken, brauchte besonders viel Aufmerksamkeit und Körperkontakt. Heute ist sie ein freundlicher kleiner Wirbelwind. Und für die Familie wie ihr eigenes Kind. Ihre Pflegeeltern nennt sie Mama und Papa.

Weitere Informationen über das Jugendamt

Laut Sandra Pfannes ist der Bedarf an Pflegefamilien gestiegen, auch in anderen Landkreisen. Findet sich keine Pflegefamilie für ein Kind, wird es im Heim untergebracht. Wer sich dafür interessiert, Pflegefamilie zu werden, kann sich an sein örtliches Jugendamt wenden. Das Jugendamt des Kreises Neustadt/Aisch – Bad Windsheim ist über das Landratsamt unter der Telefonnummer 09161- 920 zu erreichen.