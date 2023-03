Neustadt Aisch-Bad Windsheim will klimaresilient werden

Der Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim will erster klimaresilienter Landkreis in Bayern werden. Nach dem extremen Trockensommer 2022 soll hier der Wasserrückhalt und die Wassernutzung geregelt werden, erklärt der Ansbacher Wasserwirtschaftsamtsleiter Thomas Keller.

Eine der trockensten Gegenden

Denn der Landkreis sei einer der trockensten in Bayern und die Grundwasserneubildung lag im vergangenen Jahr weit unter dem bayernweiten Schnitt: Es waren rund 60 mm im Landkreis Neustadt Aisch-Bad Windsheim, bayernweit sind es gute 200 mm pro Jahr. Gleichzeitig gebe es aber auch viele Starkregenereignisse und Überschwemmungen. Sein Ziel, erster klimaresilienter Landkreis zu werden, will der Landkreis mit einer engen Zusammenarbeit zwischen dem Wasserwirtschaftsamt, dem Amt für Ländliche Entwicklung und den Kommunen erreichen.

Zusammenarbeit mit Kommunen

13 Bürgermeisterinnen und Bürgermeister machen mit und bilden entsprechende Arbeitsgruppen mit den Experten der Ämter. Dort werden zunächst Probleme von Betroffenen Bürgern und Landwirten gesammelt, dann Lösungsansätze erarbeitet und bis Ende dieses Jahres die Konzepte für Wasserrückhalt und geordnete Wassernutzung in Trockenphasen formuliert. Erste Überlegungen sind innerorts beispielsweise ursprüngliche Güllegruben als Zisternen zu nutzen oder Baugebiete zu entwässern und außerorts das Renaturieren von Gewässern voranzutreiben oder Rückhaltebecken zu schaffen.

Pilotversuch geglückt: Staubecken an Äckerrändern

"Nur gemeinsam können wir uns den Folgen des Klimawandels stellen und etwas bewirken," sagt Thomas Keller vom Wasserwirtschaftsamt. Er ist optimistisch, da ein erster Pilotversuch aus dem vergangenen Jahr mit drei Staubecken an Äckerrändern im Landkreis gute Ergebnisse liefert. Landrat Helmut Weiß (CSU) freut sich, dass in seinem Landkreis so viele Bürgermeisterinnen und Bürgermeister sich an dem Projekt "erster klimaresilienter Landkreis Bayerns" beteiligen. Bei ihm selbst rannte das Wasserwirtschaftsamt mit seinem Vorschlag "offene Türen ein", da ihn die Trockenheit als Kommunalpolitiker seit Jahrzehnten beschäftigt.