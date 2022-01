Neustadt a. d. Aisch bekommt neues IT-Zentrum – 30 Arbeitsplätze

Neustadt an der Aisch bekommt ein neues IT-Zentrum. Auf dem ehemaligen Brauhausareal stellte der CSU-Landtagsabgeordnete Hans Herold den Neubau vor. Das sogenannte "Servicezentrum BayernServer" soll eine interdisziplinäre IT- und Softwareschmiede werden, so Herold im BR-Interview.

Neue Arbeitsplätze für Neustadt a. d. Aisch

Im Rahmen der Behördenverlagerung werden 30 Arbeitsplätze in Neustadt geschaffen. Dort sollen künftig IT-Spezialisten verschiedener Fachrichtungen gemeinsam an digitalen Lösungen der Zukunft arbeiten. Ziel seien digitale Lösungen für die Steuerverwaltung, so Herold.

Mehr Digitalisierung bei der Steuerverwaltung

Ursprünglich war hier ein Druck- und Versandzentrum der Steuerverwaltung geplant. Die Corona-Pandemie habe jedoch als Katalysator für die Digitalisierung gewirkt. So habe sich laut Herold auch der Fokus bei der Steuerverwaltung verändert. Aufgrund der sinkenden Nachfrage nach gedruckten Steuerbescheiden wurde ein Neubau eines Druckzentrums in Frage gestellt.