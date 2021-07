Durchatmen nach Hochwasser: Nur kleine Verschnaufpause?

Der Dauerregen hat im Landkreis Neustadt an der Aisch/Bad Windsheim zu heftigen Überschwemmungen geführt. Nun haben die Feuerwehren Bilanz gezogen. Von Donnerstagnacht bis Sonntagabend waren die 130 Freiwilligen Feuerwehren mit 1.200 Einsatzkräften bei mehr als 1.000 Einsätzen ununterbrochen gefordert. Wegen der Wassermassen war am Freitag der Katastrophenfall ausgerufen worden, der bis Sonntagmittag galt. Gemeinsam mit dem THW, den Rettungsdiensten, der Notfallseelsorge sowie Mitarbeitern des Landratsamts und Helfern versuchten die Freiwilligen Feuerwehren die Folgen der Überschwemmungen und Wassermassen im Landkreis einzudämmen.

Nachbarshilfe bei Jahrhundertereignis

Der Sprecher der Feuerwehren im Landkreis, Rainer Weiskirchen, lobte im BR-Interview das Engagement der Bürger: "Und was auch nicht vergessen werden darf: Es haben auch sehr viele Nachbarn mitgeholfen mit ihren eigenen kleinen Pumpen“. Erst diese Nacht konnten sich die Einsatzkräfte ausruhen. "Das war auch dringend notwendig", betont er.

"Ich bin seit 40 Jahren bei der Feuerwehr, so was hab ich in der Form noch nicht erlebt." Rainer Weiskirchen, Sprecher der Feuerwehren im Landkreis Neustadt a.d.Aisch/Bad Windsheim

Die Herausforderung, so Weißkirchen, sei die unglaubliche, kaum vorstellbare Fülle der Einsätze in kurzer Zeit gewesen, denn es sei ja nicht nur ein Keller in einer Straße sondern ganze Straßenzüge betroffen gewesen. Zum Teil mussten die Helfer auch warten, bis der Pegel etwas gesunken war, bevor Keller leer gepumpt werden konnten. Straßen und Felder waren überflutet, Erdreich rutschte und Straßen wurden gesperrt. "Dann fahren Autofahrer dummerweise durch gesperrte Straßen und müssen dann wieder von uns gerettet werden", so der Sprecher. Das sei ein Teufelskreis, dem sich eben eine Freiwillige Feuerwehr mit den Hilfskräften stelle. "Aber irgendwann kommen wir dann natürlich auch an unsere Grenzen."

Dank und Süßes für die Einsatzkräfte

Die meisten der Betroffenen, denen die Feuerwehr die Keller ausgepumpt und geholfen hat, sei wirklich sehr froh und dankbar gewesen. Besonders nett sei eine Konditorin gewesen, die von ihrer Gesellenprüfung zurück gekommen sei und den Einsatzkräften spontan die gesamten Gesellen-Gebäckstücke und -Kuchen, die sie in ihrem Auto dabei hatte, geschenkt habe. "Das sind natürlich die Momente, die einen weitermachen lassen", so Weiskirchen. Auch viele Nachbarn seien sehr hilfsbereit gewesen und hätten den Einsatzkräften immer wieder Kaffee und Brot angeboten.

Freiwillige erst im Dauereinsatz – dann ganz normal zur Arbeit

Weißkirchen betonte, dass bei den Feuerwehren im Landkreis nur Freiwillige seien, "die heute Morgen ganz normal in ihre Arbeit gehen". Es sei ein Glücksfall gewesen, dass sich die Katastrophe den "Freitag und das Wochenende ausgesucht hat, denn da hatten dann wirklich alle Zeit und es war niemand mehr im Job unterwegs und ähnliches."

Schäden noch lange nicht behoben

Jetzt müssten eine Menge beschädigte Pumpen und Material gereinigt, instand gesetzt und neu beschafft werden. "Und ich mag gar nicht an die Schäden denken, die jetzt erst mal ermittelt werden müssen an mehr als 500 Gebäuden, Feldern und was da noch alles dazu kommt." Und für Mitte der Woche hat BR-Meteorologe Christian Lorenz weitere heftige Regenschauer für Westmittelfranken vorhergesagt. Das heißt: Noch ist die Lage nicht entspannt.