Neuses am Berg: Hoher Sachschaden nach Scheunenbrand

Nach Angaben der Feuerwehr-Einsatzleitung war die Scheune in der Kirchgasse kurz vor 9 Uhr in Brand geraten. Nach derzeitigen Erkenntnissen hatte sich wohl ein Holzpellets-Lager in der Scheune entzündet. Wie es zu der Entzündung kommen konnte, ist bisher unklar.

Acht Feuerwehren im Einsatz

Da das Feuer drohte, auf weitere Gebäude in Ort überzugreifen, wurde Großalarm ausgelöst. Rund 90 Feuerwehrkräfte aus Neuses, Euerfeld, Dettelbach, Schernau, Escherndorf, Mainstockheim, Hörblach und Kitzingen bekämpften das Feuer, das aus dem Dach der Scheune schlug.