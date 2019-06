Neuselsbrunner Hochhäuser: Dämmung bis Weihnachten fertig

Sanierung nur Schritt für Schritt möglich

Die Bauarbeiten starten, sobald alle nötigen Genehmigungen und Formulare vorliegen. An den Hochhäusern soll die Wärmedämmung von unten nach oben an den Hochhäusern angebracht werden. Die Treppenhäuser kämen im nächsten Schritt dran. Die Platten der Außenfassade würden dann im Anschluss montiert. Diese Arbeiten werden voraussichtlich bis Mitte nächsten Jahres dauern, so der zuständige Bauingenieur Ulrich Wagner.