Neuschnee und Sturmböen: Schneefront soll Bayern erreichen

Nach einigen grauen Tagen und einem trüben Winterwochenende im Freistaat, soll es in der kommenden Woche weiß werden - auch im Flachland. Die Wintersportler in den bayerischen Alpen und den Mittelgebirgen mussten am vierten Januarwochenende meist ohne Sonnenstrahlen auskommen, konnten aber dafür bei kühlen Temperaturen teils wieder gute Schneebedingungen nutzen.

Einige Zentimeter Schnee am Montag

In der neuen Woche soll eine Schneefront Bayern erreichen. Schon am Montag könnte es in Teilen des Freistaats für einige Zentimeter Schnee reichen. "Eine Front zieht mit Schnee oder Schneeregen durch. Im Flachland wird der nasse Schnee kaum liegen bleiben", sagte ein DWD-Meteorologe.

Im Norden Bayerns, in den Kammlagen der Mittelgebirge, auf den Alpengipfeln und im Bayerischen Wald soll es der Prognose nach zum Wochenbeginn auch stürmisch werden. Teilweise müsse mit schweren Sturmböen mit bis zu 100 Stundenkilometern gerechnet werden.

Bis zu 20 Zentimeter Neuschnee in Oberbayern

Von Donnerstag an soll es dann in vielen Regionen Bayerns schneien. Auch im Flachland werde es dann weiß werden. Teilweise sei 15 bis 20 Zentimeter Neuschnee möglich, so etwa in Oberbayern. Wintersportfans würden somit weiter auf ihre Kosten kommen. Jedoch müsste dann auch in weiten Teilen Bayerns Schnee geschaufelt werden. Hausbesitzer müssen bei Schneefall und Vereisungen dafür sorgen, dass der Gehweg, der Weg zur Haustür und zum Briefkasten geräumt und gestreut sind. Darüber hinaus gibt es noch weitere Regelungen zum Schneeräumen.

Minus 20 Grad: Kältewelle könnte auf Bayern zukommen

Aus den derzeit winterlichen Temperaturen könnte Mitte Februar dann aber sogar eine regelrecht eisige Kälte mit verbreitetem Dauerfrost und strengen Nachtfrösten bis zu -20 Grad werden. Um zu verstehen, warum das so ist, müssen wir unseren Blick in Richtung Nordpol und zum Polarwirbel richten. Nach einigen Berechnungen kommt es in den nächsten Tagen bis Ende des Monats am Nordpol zu einer deutlichen Erwärmung in der Stratosphäre, also in Lagen zwischen etwa 15 bis 50 Kilometern Höhe. Hier herrschen normalerweise Temperaturen von bis zu -80 Grad, in der nächsten Zeit soll es aber zu einer "deutlichen Erwärmung" auf Temperaturen zwischen -10 und -30 Grad kommen.

Mit Informationen von dpa.