Neuschnee und Regen in bayerischen Katastrophengebieten

Das seit Tagen andauernde Schneechaos in den bayerischen Alpen ist noch nicht vorbei. Nach einer kurzen niederschlagsfreien Atempause für Helfer und Anwohner schneit es seit der Nacht zum Sonntag weiter. In niedrigeren Lagen regnet es.

Bei Plusgraden begann es am Sonntagmorgen teilweise zu tauen. Dadurch könnte der Schnee nass und schwer werden - eine zusätzliche Belastung für die Dächer.

Momentan versuchen etwa 5.000 Soldaten, Feuerwehrleute und das THW, die Dächer und Straßen freizubekommen. Mehr als 100 Feuerwehreinsatzkräfte sind heute allein aus Nürnberg in die Katastrophengebiete unterwegs, um die Einsatzkräfte zu unterstützen.

Von der Leyen besucht Soldaten

Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen besucht heute die Gebirgsjägerbrigade 23 in Buchenhöhe/Berchtesgaden. Rund 1.700 Soldaten der Gebirgsjägerbrigade 23 sind laut Bundeswehr aktuell in ganz Bayern im Einsatz, hinzu kommen weitere Soldaten unter anderem des Sanitätsdienstes und der Luftwaffe.

Über 1.000 Meter bis zu einem Meter Neuschnee erwartet

In Ruhpolding gab es 30 Zentimeter Neuschnee, in Garmisch-Partenkirchen 20 Zentimeter. Vor allem die oberbayerischen Landkreise Bad Tölz-Wolfratshausen, Garmisch-Partenkirchen, Miesbach, Berchtesgadener Land und Traunstein, wo der Katastrophenfall gilt, müssen bis Dienstag mit zusätzlichen Schneemassen zurechtkommen. Örtlich wird bis zu einem Meter Neuschnee erwartet.

Die höchste Unwetter-Warnstufe 4 gilt laut Deutschem Wetterdienst aktuell für die Landkreise Lindau, Ostallgäu, Oberallgäu, Weilheim-Schongau, Garmisch-Partenkirchen, Bad Tölz-Wolfratshausen, Miesbach, Rosenheim, Traunstein und Berchtesgadener Land.

Starke Böen in den Bergen

Auf der Zugspitze sind rund 30 Zentimeter Neuschnee gefallen. Derzeit liegen dort 365 Zentimeter Schnee. Der Skibetrieb wird wieder aufgenommen. Jedoch weisen die Betreiber auf mögliche Einschränkungen wegen Sturmböen hin. Meteorologen rechnen mit starken Böen in den Bergen, die tagsüber Verwehungen und Schneebruch auslösen könnten.

Erhebliche bis große Lawinengefahr

Die Lawinengefahr in den Alpen ist erheblich, in einigen Regionen gilt sogar die zweithöchste Gefahrenstufe. Laut Lawinenwarndienst Bayern stellen neue, umfangreiche Triebschneeansammlungen das Hauptproblem dar. Die Gefahrenstellen befinden sich demnach in eingewehten Hangzonen aller Hangrichtungen, vorwiegend an Geländeknicken, hinter Hangkanten sowie frisch verfüllten Rinnen und Mulden. In den Allgäuer Alpen ist bei der geringen Zusatzbelastung eines einzelnen Skifahrers die Auslösung von Schneebrettlawinen wahrscheinlich, im übrigen bayerischen Alpenraum möglich. Mit vorhergesagtem Sturm und intensiven Niederschlägen könnte die angespannte Lawinensituation zum Montag hin weiter ansteigen.

Züge im Allgäu fahren auf Sicht

Wegen des Winterwetters lässt die Bahn ihre Züge im Allgäu auf Sicht fahren. Betroffen ist die Strecke zwischen München und Lindau. "Zwischen Immenstadt und Oberstaufen könnten verschneite Bäume ins Gleis stürzen", sagte ein Sprecher der Bahn. Deshalb würden alle Züge des Fern- und Nahverkehrs dort mit deutlich weniger Tempo fahren. Bahnreisende müssten sich auf Verspätungen von rund 20 Minuten einstellen.

Wegen zuviel Schnee herrscht auf etlichen Strecken im südlichen Oberbayern weiterhin Stillstand. Ab Holzkirchen gibt es keinen Zugverkehr ins Oberland. Unterbrochen ist auch die Verbindung von Freilassing nach Berchtesgaden. Züge in Richtung Garmisch sind vereinzelt verspätet, die Strecke zwischen Murnau und Oberammergau war wegen einer eingefrorenen Weiche zeitweise blockiert. Auch im Bayerischen Wald sind Streckensperrungen nach wie vor in Kraft.

Zufahrt zu Skigebiet Sankt Englmar gesperrt

In Niederbayern und in der Oberpfalz führten Schnee und Eis zu zahlreichen Unfällen. Polizei und Feuerwehr in Niederbayern und der Oberpfalz mussten mehr als 250 mal ausrücken. Aufgrund der Schneelast fielen Bäume auf die Straßen und sorgten für Verkehrsbehinderungen.

Aufgrund der großen Schneelast auf den Bäumen und der damit verbundenen hohen Schneebruchgefahr wurden am Sonntagmorgen die Zufahrten zum Skigebiet Sankt Englmar im Bayerischen Wald bis auf weiteres gesperrt. Der Skibetrieb wurde eingestellt.