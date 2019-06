Neuötting: Kinder und Fahrer bei Schulbus-Unfall verletzt

Ein schwerer Schulbusunfall hat sich heute Mittag in Neuötting im Landkreis Altötting ereignet. Um 13.20 Uhr war ein vollbesetzter Schulbus mit circa 50 Schülerinnen und Schülern aus noch ungeklärten Gründen in der Landshuter Straße auf einen dort stehenden Lkw aufgefahren. Kurz zuvor habe der Busfahrer ein Ausweichmanöver vorgenommen, so Dienststellenleiter Georg Nieß von der Polizeiinspektion Altötting.

20 Schülerinnen und Schüler zur Behandlung im Krankenhaus

Bei dem Zusammenstoß wurden ungefähr 20 Personen verletzt, darunter viele Schülerinnen und Schüler aus dem Landkreis Altötting. Die Kinder wurden leicht verletzt, zwei von ihnen waren eingeklemmt. Der Busfahrer ist schwer verletzt, der Lkw-Fahrer erlitt keine Verletzungen. Alle werden inzwischen in den umliegenden Krankenhäusern versorgt.

Im Einsatz waren Freiwillige Feuerwehren aus dem Landkreis Altötting sowie das BRK, das Landratsamt, die Kreisbrandinspektion und mehrere Rettungshubschrauber. Die Staatsanwaltschaft wird für ein Unfallgutachten hinzugezogen. Genauere und gesicherte Angaben können erst zu einem späteren Zeitpunkt gemacht werden, so die Polizei.