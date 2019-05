31.05.2019, 15:43 Uhr

Fränkischer Bratwurstgipfel: In Pegnitz geht's um die Wurst

In Pegnitz im Landkreis Bayreuth beginnt am Sonntag der neunte Fränkische Bratwurstgipfel. Dabei treten verschiedene Metzgereien aus ganz Franken zum Wettbewerb um die beste Bratwurst an.