Die Meinungen gehen quer durch die Gemeinde, sagt Bürgermeister Seitz, Jugendlichen und Selbständige hätten den Ausbau gern. Aber es gebe auch eine große Bedenkenwelle. Ergebnis also offen. Die Stimmen wurden übrigens nicht am Wahlsonntag selbst ausgezählt, sondern erst im Lauf der Woche, so der Bürgermeister.

Mehrere kleine Masten in Neunkirchen

Bürgermeister Wolfgang Seitz berichtet, dass ein Vodafone-Mast auf Gemeindegebiet die Bürgerinnen und Bürger grundsätzlich gut mit D2-Netz versorgt. Allerdings ist die Anbindung ans D1-Netz der Telekom nicht so gut. Die Telekom will allerdings lieber kleinteiligere Masten zum Beispiel auf gemeindliche Gebäude in den Ortsteilen platzieren und nicht mit einem Großmast versorgen. Deswegen wurde die Bürgerbefragung ins Leben gerufen. Schon allen Neunkirchnern ab 16 Jahre ist die Stimmabgabe erlaubt. Das war ein ausdrücklicher Gemeinderatsbeschluss, um auch die jüngeren, smartphoneaffinen Neunkirchner einzubeziehen.