Neunkirchen am Sand soll wieder Abfall deponieren

Nach dem Willen des Kreistages des Landkreises Nürnberger Land sollen an der Mülldeponie in Neunkirchen am Sand ab dem Jahr 2024 wieder Abfälle angeliefert werden. Den entsprechenden Beschluss will der Kreistag am Montag fällen, heißt es in der entsprechenden Vorlage.

Kapazitäten der Mülldeponie Nürnberg-Süd erschöpft

Seit Jahren wird ein Großteil des Abfalls des Landkreises Nürnberger Land in der Nürnberger Müllverbrennungsanlage entsorgt. Der Müll, der aber nicht verbrannt werden kann, dazu zählen unter anderem asbesthaltige Abfälle, Mineralwolle, verunreinigte Böden, Fliesen, Keramik und Schweißabfälle, wird derzeit noch in der Deponie Nürnberg-Süd eingelagert. Die Kapazität der Mülldeponie nahe des Nürnberger Hafens ist aber beinahe erschöpft.

Landkreis Nürnberger Land muss 20 Jahre Müll annehmen

Laut einer Zweckvereinbarung aus dem Jahr 1997 ist nach der endgültigen Verfüllung der Deponie Nürnberg-Süd der Landkreis Nürnberger Land verpflichtet, für mindestens 20 Jahre die deponierungspflichtigen Abfälle sowohl des Landkreises als auch der Stadt Nürnberg zu entsorgen. Da in den vergangenen Jahren zahlreiche Versuche, entsprechende Deponiekapazitäten außerhalb des Landkreises zu kaufen, fehlschlugen, soll nun der Betrieb der Deponie im Norden von Neunkirchen am Sand wieder aufgenommen werden. Um die Deponie auf die Annahme weiterer Abfälle vorzubereiten, werden Kosten von rund 100.000 Euro veranschlagt, die durch Annahmegebühren refinanziert werden sollen.

Externe Firmen sollen sich um Problemmüll kümmern

In Neunkirchen am Sand sollen allerdings lediglich "schüttbare" Abfälle, also unter anderem Baggergut, Ziegel, Fliesen, Keramik, Gips- und Schweißabfälle angenommen werden. Problemmüll wie Asbest und Mineralwolle sollen nach Möglichkeit außerhalb des Landkreises entsorgt werden. Zumindest bis Mitte 2025 hat der Landkreis entsprechende Verträge mit Firmen am Nürnberger Hafen geschlossen.

Auch Fürth und Schwabach könnten Müll nach Neunkirchen liefern

Eine weitere Option soll am Montagnachmittag noch diskutiert werden: Der Kreistag könnte sich dafür entscheiden, auch "schüttbare" Abfälle aus den Städten Fürth, Schwabach sowie dem Landkreis Fürth in Neunkirchen am Sand zu deponieren. Im Gegenzug müssten sich diese Gebietskörperschaften allerdings binnen fünf Jahren verpflichten, sich nach Ablauf von 20 Jahren um entsprechende Nachfolgelösungen zu kümmern.