Neunjähriger rettet kleine Schwester aus brennendem Auto

Durch seine Geistesgegenwart hat ein neunjähriger Junge am Dienstagmorgen (26.03.19) in Nürnberg seiner kleinen Schwester das Leben gerettet. Nach Angaben der Polizei hatte der Neunjährige zusammen mit seiner zwei Jahre alten Schwester im Auto gewartet, während ihre Mutter das dritte Geschwisterkind in den Kindergarten gebracht hatte.

Feuer bemerkt, kleine Schwester gerettet

Plötzlich habe der Junge Rauch bemerkt, sei ausgestiegen und habe entdeckt, dass der rechte Hinterreifen brannte. Daraufhin habe er sofort seine kleine Schwester abgeschnallt und ins Freie gebracht. Beide blieben unverletzt.

Auto komplett ausgebrannt

Die Berufsfeuerwehr Nürnberg war schnell vor Ort, konnte aber nicht verhindern, dass der Familienwagen in Flammen aufging und komplett ausbrannte. Die Brandursache ist noch unklar. Die Polizei ermittelt.